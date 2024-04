Babel, uma casa com cozinha do mundo, cocktails e dormida

Joana Ferreira é porteira do clube Plano B há 13 anos, Ana Leoa correu meio mundo a cozinhar e Iolanda Lourinha é uma autodidata com provas dadas na coquetelaria. Juntaram-se na Babel, restaurante, bar e alojamento na zona histórica do Porto.

É na Rua dos Caldeireiros, no Porto histórico, onde funcionou o Miss’Opo durante 12 anos, que em novembro abriu a Babel. “Ricardo Costa tinha em vista este espaço e queria manter a configuração do anterior”, conta Joana Ferreira. Assim, o projeto foi construído como guest house, restaurante e bar, e desenvolveu-se a partir da vontade de trazer para a casa a chef Ana Leoa, que estava a trabalhar noutro restaurante de que Ricardo era sócio, o Marmorista. O mesmo aconteceu com Iolanda Lourinha, que deixou os cocktails daquele espaço para tomar conta do bar da Babel.

“Este sítio é mais pequeno e confortável e todas as semanas posso fazer coisas diferentes”, conta Ana Leoa, que tem uma vasta experiência culinária e de viagens, tendo passado uma temporada na Austrália, de onde regressou na pandemia. Aqui, pode mostrar o que aprendeu lá fora. “A minha cozinha não é portuguesa e aqui posso praticar isso”. A carta foi pensada para partilhar e não é extensa, para não “cansar os clientes”. “Temos entradas para vários gostos [húmus, focaccia, tártaro de peixe, moelinhas, etc.] e prato de carne [massada de borrego], de peixe [arroz de crustáceos e camarão com ervas] e vegetariano [abóbora assada, labneh, avelãs e especiarias]. Mas apostamos muito nos ‘specials’”, isto é, pratos diários que têm em conta a sazonalidade dos produtos.

Os estímulos do mundo aparecem em vários pormenores. “Nem eu sei como integro todas as influências. Faço muita pesquisa. O meu processo criativo pode ser ler ou conversar com alguém, porque toda a gente come, por isso toda a gente tem alguma coisa para dizer.” Ana Leoa tem uma “lista gigante de coisas que quer experimentar”, principalmente com vegetais, até porque os “specials” são geralmente vegetarianos.





Na carta de cocktails também há “specials”. Iolanda, que já passou por vários bares da noite portuense, é uma autodidata que adora trabalhar com ervas aromáticas. “Gosto de explorar a base gastronómica nas minhas criações. O nosso mocktail, por exemplo, tem vinagre. E trabalho com ervas, como alecrim ou tomilho, tentando cobrir os vários destilados.” Além dos cocktails de assinatura, há a carta de clássicos e é possível desafiar a bartender a criar um cocktail na hora. “Tenho sempre o cuidado de fazer perguntas-chave para perceber o cliente em poucos segundos.”

O rigor com que se prepara o que chega à mesa é o mesmo com que se recebe os clientes, porque, acima de tudo, diz Joana Ferreira, a Babel quer ser um espaço de bem-estar e de “criação de memórias”.

Babel

Rua dos Caldeireiros, 100, Porto

Tel.: 931 636 973

Web: instagram.com/babelporto

Das 18h às 24h, de quarta a domingo

Preço médio: 30 euros