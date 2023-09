Ático Rooftop agita finais de tarde com música e cocktails, em Lisboa

O Ático Rooftop, no 11.º andar do NH Collection Lisboa Liberdade, em Lisboa, junta snacks e cocktails a uma programação musical com DJ e atuações ao vivo, com vista sobre a cidade. Vai estar a funcionar até ao final de outubro.

Instalado no 11.º piso do NH Collection Lisboa Liberdade, à distância de poucos minutos de elevador a partir do átrio do Tivoli Fórum, o Ático Rooftop acena aos lisboetas e quaisquer outros clientes não hospedados com uma fórmula à base de cocktails, snacks e uma oferta musical cuidada, de forma a evidenciar-se entre os terraços lisboetas. A curadoria musical leva a assinatura do DJ belga Eddy Edjam, em parceria com a curadoria artística de João Francisco Fonseca, responsável pela escolha dos artistas que ali atuarão mensalmente.

“A nossa aposta é numa fusão entre música eletrónica e sons exóticos, africanos ou latinos, em alusão ao cosmopolitismo de Lisboa”, explica o curador. “O DJ residente atua às quartas e sextas entre as 18h e as 21h e para os outros dias temos uma playlist com mais de duas mil músicas adaptadas aos diferentes momentos do dia e atualizada todas as semanas”. Ao vivo, poderá haver atuações de teclas, percussão e saxofone com nomes muito conhecidos.

“Quem sabe se até poderemos ter DJs a pôr música de manhã”, brinca o responsável. Em linha com os ritmos da música, o espaço tem sido aos poucos redecorado para parecer mais tropical. As mesas altas e com vista para a cidade e para o rio convidam a provar um Pisco Punch ou um Chilcano Apaixonado, dois dos novos cocktails do chef de bar peruano Hernán Cutti, que iniciou a carreira no três estrelas Michelin Estado Puro by Paco Roncero, em Madrid. Os snacks saem da cozinha da chef Susana Lopes, que propõe sanduíches e saladas, croquetes de alheira, nachos com guacamole e pregos, entre outros petiscos.