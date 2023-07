ArtBeerFest Caminha: vem aí um festival de cerveja artesanal com espetáculos gratuitos

O festival de cerveja artesanal ArtBeerFest está de regresso a Caminha, a partir da próxima quinta-feira e até domingo. Esta décima edição conta com a participação de 50 cervejeiros, metade deles internacionais, e dá a provar mais de 400 cervejas. A programação inclui ainda espetáculos musicais de acesso livre.

O ArtBeerFest Caminha – distinguido como “Melhor Festival Não Musical” da Península Ibérica, no âmbito dos “Iberian Festival Awards” – propõe quatro dias de festa em torno da cerveja artesanal, devendo atrair mais de 30 mil visitantes àquela vila do Alto Minho, segundo a organização. Todos são bem-vindos, incluindo os animais de companhia.

A presente edição, que tem como mote “10 anos em 4 dias”, decorre nas praças e ruas do centro histórico. E é inaugurada, oficialmente, com a abertura de um barril de madeira de cerveja Pilsner com uma torneira e martelo, uma tradição da República Checa recriada através da cervejeira Budvar, património nacional coletivo do estado checo.

O certame acolhe também cervejeiras de países como Dinamarca, Israel, Espanha, Lituânia, Inglaterra, Bélgica, Itália, Hungria, Sérvia, Estados Unidos, Luxemburgo, Suíça, Grécia e Noruega, sem esquecer Portugal, representado por projetos como Dois Corvos, Letra, Burguesa, Vadia e Lupum, entre outros. A propósito, uma das novidades deste ano passa pela apresentação de uma cerveja exclusiva – “Caminha é Minha”, uma Czech Lager – pela cervejeira lisboeta Dois Corvos.

Para saborear as cervejas, é preciso comprar uma entrada, que equivale a um copo oficial e a fichas de consumo, e custa entre 4 e 5 euros. Já os preços das cervejas oscilam entre 2,5 euros e 5 euros, dependendo dos estilos.

Os visitantes encontram também algumas propostas de comida de rua, concertos e demais atividades de animação. Entre os convidados estão bandas como Farra Fanfarra, Fita Cola e Motor Punk, e personalidades como Brian Stillwater Strumke. O programa pode ser consultado aqui.