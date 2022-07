Um passeio de bicicleta, entre o verde, do Porto a Rio Tinto

Partindo-se do Parque Oriental do Porto e até ao Parque Urbano de Rio Tinto, há um trajeto que se faz na companhia do rio, com arvoredo e pontos de descanso pelo caminho.



É um passeio repleto de arvoredo, campos e hortas, acompanhado pelo burburinho do rio Tinto, aquele que se faz entre o Parque Oriental do Porto e o Parque Urbano de Rio Tinto. Apesar de unir duas cidades e poder até começar junto a uma entrada da autoestrada, o trajeto é sereno e convida a esquecer o rebuliço citadino por uns instantes, seja a deslizar em cima de um velocípede ou simplesmente a passear o cão.

Sem grandes desníveis, com placas orientadoras que vão surgindo no início e durante o percurso, iluminação e espaços de fruição com bancos, o caminho de 5,4 quilómetros é acessível tanto a pé como de bicicleta, trotinete ou patins, e pode ser acedido por 12 pontos.

Contudo, sugere-se arrancar na entrada sul do Parque Oriental da Cidade, junto à Rotunda do Freixo e da paragem de autocarro, e daí seguir pelo piso alcatroado, sombreado por pinheiros-bravos, sobreiros, carvalhos-alvarinhos e pontuado por flores diversas.

O rio Tinto segue próximo, cruzado aqui e ali por pontes de madeira, sendo a meio do percurso que o Parque Oriental se apresenta em todo o esplendor, com os seus socalcos em pedra abraçando clareiras relvadas. Possíveis parecenças com o Parque da Cidade, na zona ocidental da Invicta, não são descabidas: ambos foram projetados pelo arquiteto paisagista Sidónio Pais.

Chegando-se à zona do Pêgo Negro, onde os municípios do Porto e de Gondomar se tocam, o parque fica para trás e avança-se pelos passadiços do rio Tinto. A paisagem altera-se ligeiramente, tornando-se mais urbana e menos sombreada.

Já próximo do fim, num dos troços mais bonitos, observa-se hortas caseiras e, com sorte, alguns patos a banharem-se no rio. Uns metros depois alcança-se o Parque Urbano de Rio Tinto. Por lá existe equipamento desportivo, parque infantil, dois skate parks e um WC canino, bem como a estação de metro da Levada.

Francesinhas e cervejas internacionais

A cinco minutos a pé do Parque Urbano de Rio Tinto surge a CERVEJARIA EUROPA, uma das casas mais famosas da cidade. Ali, as francesinhas são servidas com um pão torrado mais baixo do que o habitual e o molho pode ser mais ou menos picante, conforme a tolerância. Para acompanhar com uma das muitas cervejas importadas.