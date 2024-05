Francesinha de dupla inspiração gaulesa, no Pombeiro

O croque-monsieur inspirou a original francesinha e Manuel Pinto, chef e proprietário do restaurante portuense Pombeiro, foi também inspirar-se à culinária gaulesa para inovar. Criou, em 2010, a versão em massa folhada.

Manuel Pinto, à frente do restaurante Pombeiro desde 1996, teve a “honra e o gosto” de conviver com Daniel David Silva, que criou a francesinha na Regaleira nos idos anos 1950. Quando decidiu acrescentar o prato ao cardápio do seu restaurante, não quis copiar o que já estava criado e recriado. E como a cozinha do Pombeiro já trabalha muito a massa folhada, o chef e proprietário desenvolveu uma ideia nova, já lá vão 14 anos.

“Uma vez o Daniel disse-me que eu ia ter o meu próprio restaurante com a minha própria francesinha”, conta. Na altura, respondeu-lhe que não, mas o certo é que o chef, apaixonado pelo mundo da restauração desde criança, o que até o fez desobedecer ao pai para seguir o sonho, acabou mesmo por fazê-lo.

Quando, com a mulher Fátima e a cunhada Emília, pegou no estabelecimento que os primos tinham aberto em 1988, já depois de ter estado emigrado no Luxemburgo e na Suíça, sempre a trabalhar e a estudar na área, soube logo o que queria fazer. “O restaurante estava voltado para pratos acessíveis. Eu tinha trabalhado no Cunha e queria esse tipo de clientela mais alta para a casa.” Reorientou, então, a linha do espaço, aprimorou a cozinha e o serviço, mudou a carta e subiu os preços.

“Começámos a servir cozinha tradicional com um toque afrancesado. Muita gente não achou graça.” Manuel Pinto lembra que “foi muito duro mudar a clientela. Passei de um anjo a um diabo aqui na zona [Vale Formoso] e foi preciso muita força de vontade”. Mas o esforço deu frutos e passados dois meses o espaço começou a encher.





Desde o início que Manuel gosta de apresentar novidades aos clientes. Assim nasceu a francesinha em massa folhada, que demorou mais de um mês até chegar à receita final. “Conhecia o croque-monsieur [inspiração para a francesinha original] em massa folhada”, daí a ideia de substituir o pão, até porque dentro da massa “os sabores iriam misturar-se melhor”. O molho já tinha, “receita do Daniel, mas menos picante”. Depois de muitos testes, a filha de sete anos aprovou e depois dela, os clientes.

Dentro da massa vai fiambre, bife, linguiça, salsicha, paio, chourição, mortadela e queijo. Depois de fechada, pincela-se com gema de ovo e vai ao forno. É servida com o molho e as batatas à parte. “Tenho clientes que vêm de vários sítios do país para a comer. Sinto-me um felizardo por ter lançado esta francesinha e haver outros espaços que depois começaram a fazer também assim. Vejo-o como uma espécie de homenagem.”

Pombeiro

Rua do Capitão Pombeiro, 218, Porto

Tel.: 225 097 446

Web: restaurante-pombeiro.com

Das 12h às 15h30 e das 19h30 às 23h, de terça a sábado; das 12h às 15h30 à segunda.

Preço: francesinha à Pombeiro, 13,50 euros