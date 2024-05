Há oficinas de filigrana gratuitas na Joalharia do Carmo, em Lisboa

Oficinas de filigrana gratuitas, orientadas por mestres artesãos, ourives e enchedeiras. Eis o que propõe a Joalharia do Carmo, em Lisboa. Os workshops têm lugar já nesta semana, na quinta e na sexta, ao longo de todo o dia, nas lojas da Rua do Carmo e da Rua da Prata.

Ao todo, são cinco lojas, mas só duas acolhem aquele evento de acesso livre, que permite ver trabalhar ao vivo ourives e enchedeiras, e com eles aprender a produzir joias em filigrana, um tesouro nacional que passa por um minucioso entrelaçar de fios em ouro e prata. Os artesãos vão estar a tempo inteiro nos espaços, para acompanhar os interessados em aprender sobre o ofício, não sendo necessária inscrição prévia para participar.

Recorde-se que, desde outubro de 2022, a Joalharia do Carmo se vem dedicando, exclusivamente, à filigrana de Portugal certificada. E exibe, junto às peças que disponibiliza, os nomes dos seus autores, de diferentes unidades produtivas artesanais.

Em comunicado, a Joalharia do Carmo fez saber que a realização destas oficinas visa “sensibilizar e promover o conhecimento sobre a filigrana de Portugal certificada, numa campanha de informação que testemunha o compromisso da marca com a continuidade da profissão e da arte, e o desejo de oferecer aos artesãos perspetivas futuras tangíveis de uma profissão artística desafiante, cativante e em constante evolução, ao mesmo tempo que garante aos clientes estarem perante joias únicas no mundo, integralmente feitas à mão”.