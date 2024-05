Serralves em Festa regressa este fim de semana, com mais de uma centena de atividades

Música, dança, circo, teatro, cinema, exposições e oficinas para toda a família. Há espaço para tudo isto na programação do Serralves em Festa, que arranca nesta sexta-feira, com acesso gratuito.

A 18ª edição do Serralves em Festa arranca às 18h de sexta-feira, dia 31 de maio, e até domingo promete mais de 50 horas de animação non stop, com a participação de artistas oriundos de todo o mundo.

Em jeito de preparação para aquele que é descrito como “o maior festival de expressão artística contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa”, no dia anterior, 30 de maio, já decorrem várias iniciativas, sobretudo atuações circenses, na Baixa do Porto, em Vila Nova de Gaia e na Maia.

Durante o fim de semana, os espaços da Fundação de Serralves (o Museu, a Casa de Serralves,

a Casa do Cinema Manoel de Oliveira e o Parque) acolhem mais de uma centena de atividades, de acesso gratuito, incluindo visitas guiadas a exposições, concertos de diversos estilos musicais (de artistas como Tangerine Dream, GlockenwiseFimber Bravo, Jessica Moss, Petron Sphene, Lagoss, e muito mais), performances de dança, teatro e circo contemporâneo, e ainda a exibição de filmes de Manoel de Oliveira.

Os visitantes poderão também participar em oficinas pensadas para toda a família. Semear um canteiro de flores, fazer impressões botânicas ou criar um caderno de bolso com recurso a desperdícios são algumas das propostas. O programa completo pode ser consultado aqui.

De modo a garantir transporte público durante todo o evento, a STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto assegura ligações contínuas em autocarro, mesmo durante as madrugadas de sábado e domingo. Além disso, os Parques de Estacionamento Saba do Castelo do Queijo e da Casa da Música estarão disponíveis, gratuitamente, para o público do Serralves em Festa nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho (mediante apresentação de comprovativo, levantado na receção do museu).