Do barlavento ao sotavento, a pedalar entre falésias, mar e rias

Ao longo de mais de 200 quilómetros, a Ecovia do Litoral Algarvio percorre todo o território, do barlavento ao sotavento. Os areais, o Cabo de São Vicente, as rias Formosa e de Alvor e a marina de Faro são alguns dos pontos de passagem.

As imponentes e escarpadas falésias são as protagonistas do Cabo de São Vicente, no extremo sudoeste de todo o território continental, e uma das razões para que muitos venham até aqui assistir, todos os dias, ao por do sol. Outro chamariz é a fortaleza aqui inserida, que remonta ao século XVI, e o farol centenário de São Vicente – ambos são visitáveis. Este cabo é um dos protagonistas da Ecovia do Litoral Algarvio, já que é o arranque ou o fim deste percurso com 214 quilómetros, que une Sagres, no barlavento, ao centro histórico de Vila Real de Santo António, no sotavento fronteiriço com neutros hermanos.

A ecovia tem 12 etapas ao longo dos concelhos algarvios, misturando cenários de praia e areal e zonas mais rurais. Pelo caminho, existem faixas de circulação exclusiva para bicicletas, noutras há tráfego misto. Ainda no município de Vila do Bispo, a saída de Sagres segue rumo a Salema e Burgau, duas vilas piscatórias onde se pedala junto ao mar. Já entre Lagos e Portimão, a companheira de viagem é a Ria de Alvor, onde admiradores se concentram para observação de aves.

O restante trilho vai rumo a Ferragudo e Lagoa, depois pela zona à beira-mar de Armação de Pera, Olhos de Água e Vilamoura, seguindo-se a marginal de Quarteira e a marina de Faro, onde não faltam esplanadas e olhos postos na Ria Formosa, que permanece no troço entre Faro e Tavira. Nesta última, o trajeto passa junto aos areais de Cacela Velha, Altura e Monte Gordo, até terminar junto à zona portuária de Vila Real de Santo António, nas margens do rio Guadiana, que aqui vem desaguar no Atlântico.

Uma sugestão para conhecer pelo caminho: marisco e mar à vista

Junto à praia da Mareta, em Sagres, o Mar à Vista mantém-se como um dos restaurantes mais procurados no barlavento algarvio. Soma seis décadas de portas abertas e uma esplanada com vista-mar, onde se serve peixe e marisco, muito deste vindo da costa de Sagres. Canja de peixe-galo, tiras de moreira frita, percebes, ostras ao natural, massadas de peixe, amêijoas à Bulhão Pato e peixe na grelha ganham destaque na carta.