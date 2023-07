O verão serve-se à mesa o dia todo, nas novidades do Província

A nova carta de verão refresca a inspiração italiana e mediterrânica do Província, que inaugura também um menu de petiscos só ao balcão, dentro e fora de refeições.

Há três anos, o Província chegava às Avenidas Novas num equilíbrio entre a dicotomia campo-cidade, dando roupagem contemporânea a uma preocupação rural – a começar pelos legumes e frutos que chegam da própria horta do Grupo Non Basta, gerida em parceria com a Semear, projeto de inclusão social. A filosofia mantém-se até hoje e comprova-se na carta de verão do restaurante lisboeta – irmão de casas como Pasta Non Basta, Memória e Margarida -, apoiada na cozinha italiana, em particular, e na mediterrânica, em geral.

Na esplanada ou no interior do espaço, chegam à mesa as novas criações a pensar nos dias mais longos e quentes, geradas a quatro mãos, pelo chef consultor Francesco Ogliari (italiano natural de Crema e chef do Tua Madre, em Évora) e pelo caldense Mário Cardeira (chef executivo do grupo). Casos da tempura de vegetais da horta (8,5 euros); do torricado de cavala curada com guanciale e caponata (onze euros); ou do bife tártaro, agora com tomate seco e chipotle (14,5 euros).

As novidades seguem pelo ramo das massas frescas feitas na casa, como o taglioni com lula, azeitonas, anchovas e alcaparras (16euros); os ravioli de requeijão de ovelha, favas e morcela (14 euros); ou o risoto com espargos e gema curada (16,5 euros). O arroz de lingueirão e berbigão; o polvo na grelha com panzanella de vegetais da estação; e o mil-folhas de requeijão de ovelha e morangos são outros destaques veranis, mas há espaço na carta para manter alguns clássicos, como o taglioni com trufa, gema confitada e parmesão (21 euros), presente desde o início da casa.

Ao balcão, o verão de 2023 traz mais novidades: um novo menu de barra para provar ao longo de todo o dia, dentro ou fora das refeições, já que a cozinha não encerra – apanágio de todos os restaurantes do grupo. Aqui, há petiscos como ostras do Sado ao natural (três euros/uma unidade); sanduíche de porchetta com maionese de chipotle e cebola crocante (9,5 euros); ou mini empadas de ragu de borrego (dois euros).

Além de uma relação mais estreita com pequenos produtores – casos dos queijos artesanais da Ortodoxo, de Azeitão; ou do brioche de fermentação natural que vem da Millstone Sourdough, em Lisboa – este ano traz ao Grupo Non Basta outros desafios, estando planeados dois novos restaurantes, um Pasta Non Basta em Cascais e um novo projeto em Paço de Arcos.