Delirium Café e Gulden Draak Lisboa celebram Oktoberfest com cervejas especiais

De 29 de setembro a 31 de outubro a grande festa da cerveja alemã também chega a Lisboa. Nos menus das duas cervejarias vão constar três das cervejas oficiais da Oktoberfest, várias outras cervejas especiais alemãs e pratos típicos do país.

O Delirium Café, no Chiado, – a única morada ibérica desta marca belga -, e a sua irmã mais nova, a recém-inaugurada Gulden Draak Lisboa, em Picoas, juntam-se à festa alemã que celebra a riqueza do mundo da cerveja. Durante todo o mês de outubro haverá menus especiais, cervejas exclusivas, sorteios e brindes.

As celebrações arrancam já esta sexta-feira, dia 29, às 21h, no Delirium Café, com a abertura de uma barrica de cerveja Paulaner Oktoberfest, através da introdução manual de uma torneira, com o auxílio de um martelo. Trata-se de “um momento muito especial, cheio de simbolismo, muito comum na Alemanha, mas ainda bastante original no nosso país”, lê-se em comunicado.

A dupla de cervejarias já reúne duas das maiores coleções de cervejas do país – a Gulden Draak Lisboa tem 50 torneiras à pressão -, que integram várias das maiores referências mundiais. Ainda assim, durante estes dias vão juntar à oferta três das seis cervejas oficiais da Oktoberfest, e ainda um menu festivo reforçado com outras cervejas especiais alemãs – Hacker-Pschorr, Paulaner e Spaten – e pratos típicos do país.

No menu da Gulden Draak há frikadellen com bratkortoffeln (espécie de almôndegas com batatas); joelho de porco com repolho à Bavária e batatas; schnitzel com molho de mostarda e salada de batatas à moda alemã; spätzle (massa) com molho de queijo; e de sobremesa torta Floresta Negra.





Já na carta do Delirium Café entra o joelho de porco com chucrute e batatas wedge; o duo de salsichas com salada de batatas e duo de chucrutes; schnitzel com coleslaw e batatas wedge; e para o doce final apfelstrudel, a clássica torta de maçã.

Durante a festa ainda haverá sorteio de cervejas e brindes.