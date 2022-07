Verão com cinema ao ar livre em Coimbra

O ciclo Cinema Fora de Portas regressa a Coimbra, para a sua segunda edição, com sessões gratuitas e ao ar livre, sempre às 21h30.

Arranca dia 16, sábado, o ciclo que leva filmes a vários espaços do concelho. O filme “Top Gun – Maverick”, de Joseph Kosinski, abre a programação, na Avenida Central da cidade. No sábado seguinte, no Centro Pastoral Irmã Lúcia, em Loreto, será exibido “Buzz Lightyear”, de Angus Maclane. Dia 24 de julho, volta-se ao centro da cidade para se assistir a “Os Mauzões”, filme de animação de Pierre Perifel.

Já no primeiro sábado de agosto, no Largo da Capela, em Carapinheira da Serra (Eiras e São Paulo de Frades), será mostrado “2 Duros de Roer”, uma comédia de Victor Santos. Dia 27 é a vez de outra comédia portuguesa, “Curral de Moinas”, de Miguel Cadilhe, se mostrar no Largo da Igreja de Pedrulhe.

Em setembro serão exibidos dois filmes: “Que Mal Fizemos Todos a Deus”, de Philippe de Chauveron (dia 10, na Escola Primária Bairro de Santa Apolónia), e “Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore (dia 17, no Largo da Feira, Sé Nova de Coimbra).

A entrada é grátis.