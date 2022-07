Turiscampo: bungalows com jacuzzi num parque de campismo em Lagos

Este parque com 71 mil metros quadrados de áreas ao ar livre aposta nos bungalows. Tem mini-mercado com pão fresco todas as manhãs, piscina aquecida e animação para toda a família.

Um moderno edifício, arejado e luminoso, garante aos visitantes uma primeira boa impressão do Turiscampo Yelloh! Village Lagos, localizado a apenas 10 minutos de carro da cidade de onde partiram as caravelas dos Descobrimentos. Inaugurado no final do ano passado, é nele que funcionam a receção, o serviço de concierge, uma biblioteca e os escritórios do parque, e onde se pode tratar do que for necessário.

Em processo de classificação para quatro estrelas, este parque de campismo é, na verdade, mais um parque de bungalows, cuja procura por parcelas para tendas representa uma fina parte do negócio. Existem 139 bungalows e mobil homes com capacidade para alojar entre quatro a seis pessoas, equipados com ar-condicionado e alguns com máquina de lavar loiça e televisão, consoante a tipologia reservada.

Estas autênticas casas redefinem o conceito de fazer campismo, no sentido em que permitem fazer férias rodeadas de natureza e com liberdade de movimentos, sem abdicar do conforto de um apartamento moderno. Além de dois quartos, todos têm uma sala e cozinha com frigorífico/congelador, máquina de café, torradeira e chaleira, microondas/grelhador, placa de vitrocerâmica e utensílios de cozinha.

WC separado e casa de banho com chuveiro, roupeiros, alpendre com mesa de refeições e espreguiçadeiras na relva são outras das comodidades incluídas nos bungalows e mobil homes do Turiscampo Lagos. A fasquia de conforto aumenta ainda em certos grupos de mobil homes, que têm acesso a um jacuzzi comum, rodeado de plantas, num pátio interior com relva sintética, bom para andar descalço.

Alugar uma parcela (todas têm ligação elétrica, e algumas água e saída de esgoto, para servir caravanas e autocaravanas) dá direito a zonas sombreadas e lugar para um automóvel ou motociclo; e acesso a blocos de balneários/sanitários com limpeza e higiene asseguradas dia e noite, e máquinas de lavar e secar roupa. Existe ainda uma estação de serviço para autocaravanas e zonas para lavar automóveis.

“O nosso parque tem caraterísticas únicas no país”, diz um dos responsáveis do Yelloh! Village Lagos. É que além dos alojamentos, os campistas têm direito a um conjunto de serviços dignos de um bom hotel: spa com sauna e banho turco de acesso livre, salas de massagens, estética, cabeleireiro e ginásio (mediante custo adicional); e ainda uma piscina aquecida coberta, com jacuzzi e zona para crianças.

Restaurante Palmeiras

Decorado num estilo marítimo, serve pratos de cozinha portuguesa à carta e aposta em buffets temáticos com entradas, pratos quentes e sobremesas várias noites por semana; enquanto o bar serve pequenos-almoços e snacks como pizas, saladas, hambúrgueres e wraps entre as 12h e as 21h. À noite, são muito procurados os terraços, sobretudo aquele que tem vista sobre o palco.

A animação noturna inclui espetáculos de música e dança, cabaret, sessões de jazz e atividades para crianças; e durante o dia, pode-se participar em aulas de aeróbica, aquagym, zumba, pilates, torneios de futebol e voleibol, tiro com arco e insufláveis, por exemplo. Outra mais-valia do Turiscampo Yelloh! Village Lagos é poder passar as férias com animais de estimação, uma vez que todo o parque é pet-friendly.