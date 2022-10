Três séries para ver hoje na TV

Fantasia, drama e crime em três séries em exibição.

All rise

25/10 | FOX LIFE | 22h20

Esta terceira temporada, que agora se estreia, trata de novos começos. Após um ano afetado pela pandemia de Covid-19, a conceituada juíza Lola Carmichael aguarda pelos resultados das eleições, sentindo-se pressionada de vários lados. Aqui, é possível ver as personagens a divertirem-se, abandonarem os velhos hábitos, encontrarem momentos felizes nas vidas pessoais e profissionais, lutarem contra os demónios de relacionamentos antigos e descobrirem novos.

O Gabinete de curiosidades de Guillerma del Toro

25/10 | NETFLIX

Guillermo Del Toro selecionou uma coleção de histórias inéditas destinadas a desafiar as noções tradicionais de terror. Desde o macabro até ao mágico, do gótico ao grotesco ou clássicos do susto, são oito contos tão sofisticados quanto sinistros (incluindo duas histórias originais do próprio) que ganham vida pela mão de uma equipa de argumento e realização por Del Toro. “O gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro” tem produção executiva de J. Miles Dale (“A forma da água” e “Sex/Life”), que também desempenha as funções de codiretor de produção. Regina Corrado é coprodutora executiva. Del Toro também desempenha o papel de apresentador da série.

Auga seca

25/10 | RTP1 | 00h00

Segunda temporada da série luso-espanhola. Neste primeiro episódio, a morte da Fran em frente à esquadra é um choque para todos. É um terrível golpe para a família Galdón e especialmente para Teresa, que está convencida de que Fran descobriu algo. Ela sente-se culpada por lhe ter contado as suas suspeitas sobre os movimentos da maquinaria de água seca. O inspetor Viñas lidera esta nova investigação, que aponta Abel Furtado como o principal suspeito do assassinato.