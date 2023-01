Três filmes para ver este domingo na TV

Ficção científica, crime e comédia em destaque.

Alita: Anjo de Combate

15/01 | FOX | 21h20

Quando Alita (Rosa Salazar), uma ciborgue desativada, é revitalizada num mundo futuro que não reconhece, ela é acolhida por um médico compassivo (Christoph Waltz) que percebe que, algures dentro dessa ciborgue abandonada, está o coração e a alma de uma jovem com um passado extraordinário. O que se segue é uma aventura de esperança e poder realizada por James Cameron (o mesmo de “Avatar”) e Robert Rodriguez (de “Sin City”).

Postais Mortíferos

15/01 | RTP1 | 23h45

Numas férias, um casal dos EUA é assassinado em Inglaterra. O detetive Kanon, pai da jovem assassinada, viaja para a Europa, decidido a apanhar o culpado. Entretanto, casos como este são encontrados em França, Alemanha, Dinamarca e Suécia. A posição em que são deixados os corpos, encenando obras de arte, parece não deixar margem para dúvidas: está-se perante um assassino em série. Ao perceber que todos os crimes são antecedidos por um postal

para a redação de um jornal da cidade onde outro assassinato será cometido, Kanon junta-se a uma jornalista para tentarem salvar vidas. De Danis Tanovic, com Jeffrey Dean Morgan e Famke Janssen.

Mulheres ao Poder

15/01 | RTP1 | 00h15

Em novembro de 1970, um grupo de feministas interrompe a cerimónia do concurso Miss Mundo no Royal Albert Hall, em Londres. O intuito é chamar a atenção para um padrão de beleza estereotipado e, mais ainda, para a forma como esse tipo de concursos fomenta a objetificação da mulher. Com o comediante Bob Hope como anfitrião do evento e uma audiência de 100 milhões de espectadores espalhados pelo mundo, aquela tomada de posição dá origem a um volte-face inesperado. Um filme de Philippa Lowthorpe.