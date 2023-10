Sete filmes para ver esta semana na TV

Hotel Transylvania

28/10 | AXN Movies | 09h30, 11hoo e 12h25

Este drácula não tem mãos a medir

Transmissão dos três filmes em maratona. Durante séculos, os monstros viveram nas sombras, alimentando o medo nos corações humanos. Hoje existe apenas um lugar onde podem descansar e viver pacificamente: o Hotel Transylvania. Criado por Drácula, é o lugar perfeito para se afastarem dos humanos e onde tudo é tranquilo e adequado às suas necessidades. Até ao dia em que Jonathan, um humano de 21 anos, aparece acidentalmente no hotel, causando o pânico entre os hóspedes horrorizados. Quando parecia que nada poderia piorar, Drácula percebe que Mavis, a filha de 118 anos, parece ter um fraquinho pelo recém-chegado.

Boss Level – O Último Nível

28/10 | Cinemundo | 22h30

Preso num loop temporal que repete constantemente o dia que desemboca na sua morte, Roy Pulver, um antigo agente das forças especiais, empreende uma corrida contra o tempo para tentar acumular informação que evite o seu desfecho fatal e salve a mulher que ama. De Joe Carnahan e com Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh e Annabelle Wallis.

Godzilla vs Kong

29/10 | Fox | 21h20

Numa era em que os monstros andam pela Terra, a luta pelo futuro da humanidade coloca Godzilla e Kong em rota de colisão. Enquanto a Monarch embarca numa perigosa missão em terreno desconhecido e descobre pistas sobre as origens dos Titãs, uma conspiração humana ameaça erradicar todos os seres vivos da face do planeta. Um filme realizado por Adam Wingard, com Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Um crime no Expresso do Oriente

29/10 | AXN 21h55

O detetive Hercule Poirot embarca num comboio luxuoso, o Expresso do Oriente, para o que se esperava que fosse uma viagem de lazer. No entanto, o rumo dos acontecimentos torna-se sinistro quando um passageiro chamado Ratchett é encontrado morto. Poirot é arrastado para uma complexa teia de segredos, enquanto entrevista o eclético grupo de passageiros, todos eles suspeitos do homicídio. De e com Kenneth Branagh. Ainda com Penélope Cruz.

Poltergeist, O Fenómeno

30/10 | Cinemundo | 22h30

Uma jovem família é visitada regularmente por fantasmas na sua casa. Inicialmente, os espíritos parecem amigáveis, movendo objetos para diversão de todos, mas depois tudo se torna mais sombrio e a família fica aterrorizada, principalmente quando a filha mais nova é raptada. Um clássico do cinema de terror, realizado por Tobe Hooper em 1982 e com JoBeth Williams, Heather O´Rourke, Craig T. Nelson, Beatrice Straight e Dominique Dunne no elenco.

Um Susto de Família

31/10 | Panda Kids | 19h30

Emma, a matriarca dos Wishbone, está cansada dos conflitos constantes entre todos. Determinada a criar uma nova dinâmica familiar, decide desafiá-los a saírem à rua mascarados na noite de Halloween. Tudo corre (razoavelmente) bem, até encontrarem uma bruxa que lhes lança um feitiço e os transforma em monstros a sério. Assim, Emma transfigura-se em vampira; Frank, o marido, no monstro de Frankenstein; Fay, a filha adolescente, em múmia; e o pequeno Max, em lobisomem. A bruxa deixa-lhes ainda um conselho precioso: para poderem regressar ao estado normal, têm de provar que, apesar das diferenças e dos naturais desentendimentos, são capazes de ser tornar uma família unida.

Inatividade Paranormal 2

01/11 | Fox Comedy | 03h02

Depois da experiência demoníaca que quase o conduziu à morte, Malcolm (Marlon Wayans) decide esquecer os traumas do passado e recomeçar tudo com Megan (Jaime Pressly), a nova namorada, e os seus dois filhos. Com isso em mente, muda-se com a família para um novo bairro, onde tenciona fazer amigos. Quando finalmente se convence de que encontrou a ansiada tranquilidade, recomeça a ter experiências aterradoras com criaturas do além. Um filme do realizador Mike Tiddes.