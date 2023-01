Séries na TV para ver esta semana

Crime e ficção histórica em destaque nos próximos dias.

9-1-1

9/01 | Fox Life | 22h20

Novos episódios. Esta sexta temporada começa com um check-in aos protagonistas, atualizando-nos sobre as suas relações e desenvolvimentos pessoais e trazendo de volta ao ecrã o trio maravilha – Buck (Oliver Stark), Eddie (Ryan Guzman) e Christopher (Gavin McHugh). Num lado não tão positivo, um novo caos irá surgir e incitar o pânico em Los Angeles, trazendo com ele desaparecimentos, explosões, resgates e muito mais drama. Com Angela Bassett, Peter Krause e Jennifer Love Hewitt.

The Split

9/01 | AXN White | 21h25

Estreia da segunda temporada. Hannah aparenta ter o casamento com Nathan de novo no bom caminho. Porém, não consegue perdoá-lo pelas ações passadas, e por isso, em segredo, continua a relação com Christie. Além da vida pessoal atribulada, agora a Noble & Hale alia-se a Defoe’s, criando a nova empresa Noble Hale Defoe, que junta os antigos rivais do mesmo lado da mesa, o que pode levar a algumas diversidades entre recém colegas. Com Nicola Walker e Stephen Mangan.

Sister Boniface

11/01 | Fox Crime | 22h

Spin-off da série “Father Brown”, produzido por Jude Tindall. Trata-se de um policial cómico passado em Inglaterra durante a década de 1960. Sister Boniface (Lorna Watson) é uma freira católica do Convento de São Vicente, na cidade fictícia de Great Slaughter, em Cotswolds. Além dos seus deveres religiosos no convento, esta irmã faz vinho e tem um doutoramento em ciências forenses, permitindo-lhe servir como conselheira científica da polícia local em variadas investigações.

FBI

11/01 | FOX | 22h15

A quinta temporada chega. No meio de roubos, raptos, bombardeamentos, homicídios e outros crimes, a unidade de elite do FBI coloca todo o talento e perícia técnica ao serviço de casos de relevo, com o objetivo de manter o país seguro. Nestes episódios, confrontos com amizades antigas, relações tremidas e acontecimentos inesperados vão assombrar as vidas dos agentes especiais Omar “OA” Zidan (Zeeko Zaki) e Maggie Bell (Missy Peregrym). No meio deste turbilhão, será que eles vão ser capazes de resolver todos os casos ou algum lhes vai escapar?

Vikings: Valhalla

12/01 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Recuando ao início do século XI, narra as aventuras de alguns dos mais famosos vikings da história: o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), a sua arrojada e obstinada irmã, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e o príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Os novos episódios mostram como eles lidam com a trágica queda de Kattegat, um evento que lhes destruiu os sonhos e alterou os destinos. Agora fugitivos na Escandinávia, terão de pôr à prova ambições e coragem em mundos para lá dos fiordes de Kattegat.