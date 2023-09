Restaurante Zimbral participa pela primeira vez na Ordem da Cabidela

O prato estará em destaque no menu que o chef Mauro Álison vai apresentar.

Será no dia 13 de setembro, que O Zimbral, restaurante do Hotel Casa Palmela, vai apresentar o seu menu especial onde o prato principal é a cabidela. Criado pelo chef do espaço, Mauro Álison, o menu insere-se no evento da Ordem da Cabidela. Esta foi criada em 2016 pelas Edições do Gosto e define-se como “um movimento de amantes da cabidela, um prato tradicionalmente português, emblemático e sujeito a muitas interpretações”, explica o organizador em comunicado.

De relembrar que Mauro Álison, de nacionalidade portuguesa e com raízes africanas, é chef do Hotel Casa Palmela desde 2021. Passou por diversas unidades hoteleiras como Skyna Hotels, Aqua Luz Tróia Resorts, Internacional Design Hotel e NAU Hotels & Resorts. Passou também pelo Wood – Sushi in the box, Água Moments e Clube Lisboeta.

O hotel Casa Palmela é um solar senhorial, situado no Parque Natural da Arrábida, na Quinta do Esteval.

O menu tem o preço de 75 euros por pessoa e é necessário reservar.