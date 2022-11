Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã está de volta esta semana

De 10 a 24 de novembro, a Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã dá palco ao ex-líbris local à mesa de 22 restaurantes do concelho. Este ano, a 11.ª edição junta uma nova cerveja artesanal, caminhada e prémios.

Este ano, há dupla razão para celebrar a Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã, que regressa esta quinta-feira, dia 10, e se prolonga durante duas semanas, até 24 de novembro. “Este ano, temos duas razões para comemorar. Não só a chegada da 11.ª edição da quinzena, mas também o 30.º aniversário da Região Demarcada [de Aguardente Vínica DOC], a terceira em todo o mundo, ao lado das francesas Cognac e Armagnac]”, explica João Serra, vereador da Câmara Municipal da Covilhã, durante a apresentação da iniciativa.

Este ano, a Aguardente DOC Lourinhã, “um produto de qualidade reconhecida” e “um ex-líbris local”, servirá de inspiração à mesa de 22 restaurantes do concelho, totalizando-se mais de 50 propostas à mesa, de entradas a pratos principais e sobremesas, que têm em comum o protagonismo dado a este destilado. Mexilhão meia concha e creme de marisco confecionados com aguardente, Bife Wellington com molho de aguardente e leche frita com ganache de chocolate aromatizada com aguardente são algumas das propostas que se provam nos próximos dias. A lista total dos restaurantes aderentes pode ser consultada aqui.

Entre as novidades da edição de 2022 está o lançamento de uma nova cerveja artesanal com estágio em barrica da Adega Cooperativa da Lourinhã, em parceria com a cervejeira alfacinha Oitava Colina. A apresentação será feita dia 12, pelas 18h, no restaurante Novo Parque, no Parque da Fonte Lima. Uma caminhada e uma prova de produtos da Lourinhã também fazem parte da programação do festival, que pode ser consultada no link acima.

Além disso, haverá o sorteio de quatro prémios para qualquer comensal que participe na Quinzena Gastronómica, em qualquer dos restaurantes aderentes. Cada um recebe uma senha, que depositará depois numa tômbola na Biblioteca Municipal da Lourinha, até dia 28 de novembro. Entre os prémios estão garrafas de aguardente da Quinta do Rol e da Adega Cooperativa da Lourinhã, além de visitas guiadas com provas.