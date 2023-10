Quinta da Boeira lança Porto Tawny 50 anos e Vintage 2021

Um Porto Tawny 50 Anos, primeiro da marca numa das mais recentes categorias de vinho do Porto aprovadas pelo IVDP, e um Vintage 2021 são as novidades da Quinta da Boeira para este mês de outubro.



O Vintage é produzido a partir das vinhas próprias da Quinta da Boeira, em Vilarinho de Cotas, Alijó. Esta, com 17 hectares de vinha, foi adquirida em 2020, está destinada para a produção de vinhos vocacionados para um segmento alto, com quantidades limitadas e qualidade superior.

Para a enóloga da Quinta da Boeira, Helena Teixeira, “o terroir da Quinta da Boeira, a 530 metros de altitude, no Cima Corgo, tem bastante frescura, o que é ótimo para brancos e que eu tento manter nos tintos”. É, por isso, que este Vintage, o primeiro da Boeira, “apesar de ter nascido de um ano bastante quente e em que choveu na altura certa, é fresco… ainda está um bocadinho fechado, mas envelhecerá muito bem em garrafa”, diz a enóloga em comunicado de imprensa.

A Quinta da Boeira pretende abrir para o ano o palacete do século XIX, projetado pelo arquiteto Teixeira Lopes, que adquiriu há dois anos à família C. da Silva. Esta casa de 1850 vai ser transformada em pousada de luxo. O projeto de arquitetura está com o ateliê ARQ2525.

VINHOS

Vintage 2021: pack de três garrafas – 170 euros em Portugal e 200 euros no mercado internacional

Vinho do Porto Tawny 50 Anos – 300 euros cada