Quatro sessões gastronómicas para celebrar 30 anos do MIMO Algarve

Quatro Chef's Tables no MIMO Algarve celebram 30º aniversário deste espaço de experiências gastronómicas inserido no Pine Cliffs Resort.

Rui Paula, Marlene Vieira, Óscar Geadas e Vítor Sobral são os chefs convidados para as quatro sessões que terão lugar às quintas-feiras, a partir de dia 21 de julho. O primeiro convidado é precisamente Rui Paula (com duas estrela Michelin na sua Casa de Chá da Boa Nova), acompanhado pela Wine & Soul, com Jorge Serôdio Borges.

A 28 de julho é a vez da chef Marlene Vieira (Zunzum Gastrobar e Marlene) apresentar as suas sugestões, em conjunto com Andrea e Sandra Tavares, com vinhos da Quinta da Chocapalha, Segue-se, dia 4, o chef Óscar Geadas (do Restaurante G, com uma estrela Michelin), harmonizado com vinhos Ribeiro Santo, selecionados por Carlos Lucas.

A última Chef’s Table ficará a cargo de Vítor Sobral e terá lugar a 11 de agosto. Este jantar será conjugado com vinhos do Esporão, escolhidos pelo enólogo José Luís Moreira da Silva.

Mais informações em www.pinecliffs.com/pt/chefs-table