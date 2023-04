Quatro séries para ver esta semana

Séries para ver nesta semana na televisão.

The Good Mothers

05/04 | Disney+

As vidas de três mulheres, Denise Cosco, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, que ousam desafiar o grupo mafioso ‘Ndrangheta. Elas contam com a ajuda da procuradora Anna Colace, que acha que para derrubar os clãs do ‘Ndrangheta, conhecido por uma mão de ferro e pelo seu poder, deverá concentrar-se nas mulheres. Baseada numa história verídica, é protagonizada por Gaia Girace no papel de Denise; Valentina Bellè, que dá vida a Giuseppina e Barbara Chichiarelli, que interpreta Anna Colace.

Rixa

06/04 | Netflix

“Rixa” segue o rescaldo de uma discussão de trânsito entre dois desconhecidos. Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica. Nesta série de comédia negra comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais. Além da dupla de protagonistas, “Rixa” conta ainda com Joseph Lee e Young Mazino.

Alaska Daily

06/04 | Fox Life | 23h10

“Alaska Daily” está de regresso à Fox Life com a emissão dos restantes episódios da primeira temporada. Nestes, o risco aumenta quando Eileen é feita refém na redação. À medida que o tempo passa, a equipa apressa-se a ajudar antes que seja tarde demais. À medida que a lidam com o rescaldo do incidente, apoiam-se uns aos outros enquanto a rotina diária continua e os orçamentos desoladores pairam sobre o jornal. Entretanto, novas descobertas em redor da morte de Gloria realçam pistas que poderiam reclassificar o caso. Hilary Swank, Jeff Perry e Grace Dov integram o elenco de atores principais.

Narcos: México

06/04 | AMC | 22h10

Regresso (e adeus) ao bandido

Terceira e última temporada deste spin-off. A trama segue o caminho estabelecido no final da temporada anterior. Félix Gallardo (Diego Luna), ex-polícia que recorreu ao tráfico de drogas para construir um império, foi preso e a Federação deixou de existir. A sede de poder e o pouco respeito que ele demonstrava pelos integrantes do cartel levou a que alguns decidissem tornar-se independentes para montar os seus próprios negócios no mundo do narcotráfico. Com esta divisão começa a nova temporada de dez episódios, que se desenrolará na década de 1990 e que dá destaque a esse corrupio sem escrúpulos dos cabecilhas dos diferentes cartéis para se converterem no chefe absoluto do narcotráfico a nível mundial.