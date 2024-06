Música, sardinhas e vinho do Porto no São João da Cockburn’s

As Caves da Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia, vão celebrar o São João com um twist argentino.

No dia 23 de junho, a partir das 19 horas, o São João at the Lodge junta a Cockburn’s à Altano e ao restaurante Belos Aires. O chef Mauricio Ghiglione é o responsável pelo menu da festa, que inclui sardinhas com gaspacho e tosta de broa de milho, empanadas, porco no espeto e diversas opções vegetarianas. O vinho será um dos protagonistas do serão, estando disponíveis o vinho do Porto Cockburn’s, tradicional ou sob a forma de cocktail, e o refrescante Douro DOC Altano tinto ou branco.

O bilhete para o evento tem um custo de 35 euros por pessoa e permite escolher entre os diferentes pratos e consumir até três bebidas. Situadas a dois minutos do cais de Gaia, as Caves Cockburn’s convidam as famílias a juntar-se à festa, até porque crianças até aos quatro ano não pagam. Já o bilhete para crianças dos quatro aos 12 anos tem um custo de 10 euros e inclui um menu com duas opções de refeição, bem como limonada à discrição.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventbrite, aplicando-se uma taxa aos valores indicados. A entrada do evento é na R. Dona Leonor de Freitas, 225, em Vila Nova de Gaia, sendo possível encontrar estacionamento público gratuito nas proximidades.