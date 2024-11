Inspiração japonesa para bem receber, no Porto

O novo grupo hoteleiro Seven 0 Five, que se estreou este verão no Porto com duas unidades, foi inspirar-se no Japão tanto para o seu nome como para algumas das suas propostas.

Foi no ano 705 que abriu o japonês Nishiyama Onsen Keiunkan, considerado, desde 2011, o hotel mais antigo do mundo pelo Guinness World Records. A data é a inspiração do nome de um novo grupo hoteleiro, que abriu no Porto, à Rua de Faria Guimarães, um hotel – com serviço de receção e concierge de 24 horas – organizado em 41 apartamentos, um jardim com bar e uma galeria de arte ou, como lhe gostam de chamar, “corredor artístico”, refere Teresa Martins, diretora-geral das unidades.

A empresa, ligada à construção e ao imobiliário, decidiu apostar na hospitalidade. “Entre a possibilidade de darmos a outras empresas para explorar ou fazermos nós a exploração das nossas propriedades, optou-se pela segunda”, pois queriam “trazer algo diferenciador, para um segmento premium”. Assim, conseguem “pôr o cunho da marca logo na construção”, como ficou explícito neste espaço.





Os apartamentos dividem-se em 28 estúdios, dez T1 e três T2. Todos têm um sofá que pode servir de cama para uma ou duas pessoas, bem como cozinha completa. As tonalidades cromáticas, que se estendem pelos corredores e outros espaços comuns, centram-se na neutralidade, entre uma paleta de cinzentos e o verde pardo, que remete para o matcha (chá verde triturado de folhas jovens), muito popular no Japão, e que é o ingrediente de alguns dos cocktails do bar, de inspiração oriental, aberto ao público em geral.

Instalado num jardim que pelo seu desenho lembra a estética nipónica, o bar tem propostas de cocktails de assinatura, como o “Goji no ocha” (com gin japonês Roku, matcha, wasabi, manga, pêssego e goji) e também propostas sem álcool. “A equipa de bartenders também prepara quaisquer cocktais clássico que sejam solicitados”, esclarece Teresa. Para comer, há snacks como a tosta mista de regueifa com chips de batata-doce, nachos, salada César com frango, sandes vegetariana com legumes assados e pasta de tofu, e bife de vitela em bolo do caco, também com chips de batata-doce.

Quem ficar instalado nos estúdios que coincidem com o andar do jardim tem um pequeno terraço individual e acesso direto a este. E quem vier de outros quartos ou de fora irá passar, para chegar ao bar, pelo corredor artístico, onde atualmente estão expostas fotografias de Luís Ferraz, retratos criativos de personalidades ligadas à área da hospitalidade e gastronomia.

Em breve, começará a funcionar a sala designada para podcasters. Um espaço pensado para os criadores gravarem os seus conteúdos. O grupo Seven 0 Five pretende abrir, até 2027, mais quatro espaços, entre apartamentos turísticos e hotéis, para já todos no Porto e em Vila Nova de Gaia.