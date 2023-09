Há muito café para provar este fim de semana na Alfândega do Porto

A Alfândega do Porto recebe de 29 de setembro a 1 de outubro um mercado inteiramente dedicado ao café.

Esta é a primeira edição do Coffee Market, evento integrado na Porto Coffee Week.

Os bilhetes já estão à venda no site. O preço é de 8 euros (bilhete diário) e dá acesso aos expositores e aos torradores presentes, a provas de café ilimitadas, a um copo de takeaway reutilizável da Bodum, a palestras de profissionais de múltiplas áreas e também a assistir ao campeonato do dia de baristas.

Na sexta-feira, 29 de setembro, o Coffee Market funcionará das 14h00 às 21h00. No sábado, as atividades começam às 10h00. Já no domingo, no Dia Mundial do Café, a programação decorre das 10h00 às 16h00.

Entre as talks, curiosidades e expositores presentes nos três dias da Alfândega, o Coffee Market terá também três restaurantes pop-up – o Bicho Pão, o Venn Canteen e o chef André Cabrita.

A programação completa pode ser consultada em portocoffeeweek.pt.