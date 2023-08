Filmes para ver esta semana na TV

O canal Hollywood faz uma homenegam a Nicholas Cage com a exibição de quatro filmes.

Homenagear o ator com quatro filmes

07/08 | Hollywood | 21h30

Homenagem a Nicolas Cage com a exibição de quatro filmes, todas as segundas-feiras de agosto, pelas 21h30. Arranca com “Códigos de Guerra” (na foto), passado durante a Segunda Grande Guerra e sobre dois marines norte-americanos destacados para proteger os marines navajo. “O Rochedo” é o filme que se segue, a 14 de agosto. A trama decorre na prisão de Alcatraz, uma das mais inacessíveis do mundo, já que só um homem (Sean Connery) conseguiu escapar-lhe. No dia 21 é exibido “60 Segundos”, baseado no filme homónimo de H. B. Halicki, e a 28 de agosto “Con Air – Fortaleza Voadora”, filme de ação que conquistou duas nomeações para os Óscares.

Guerreiros do Futuro

08/08 | Fox Movies | 22h40

Prince (Jeffrey Wahlberg) viaja por um deserto árido para encontrar um medicamento quase mítico que salve a vida da sua mãe. Depois de fugir de violentos salteadores, liderados por Warlord (James Franco) e pelo seu executor, conhece Ash (Suki Waterhouse), uma assassina robótica em busca pela sua própria alma. Quando a Drug Lord (Milla Jovovich) captura Prince, este vê-se envolvido numa batalha épica para salvar os últimos vestígios da humanidade. De James Franco e Bruce Thierry Cheung.

Variações

09/08 | RTP1 | 23h00

Realizado por João Maia e protagonizado por Sérgio Praia, o filme aborda os últimos anos de vida de António Variações. Nascido numa pequena aldeia em Amares, no norte de Portugal, decidiu em tenra idade ir para Lisboa. Mas ele era diferente e queria mais. Queria viajar e ver o mundo e emigrou, começando a trabalhar como barbeiro. O seu amor pela música e pela performance era tão forte que decidiu voltar a Portugal para cantar na sua própria língua, mesmo sendo vítima do preconceito devido à sua aparência e excentricidade.