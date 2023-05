Filmes esta semana para ver na TV

Por estes dias, destaca-se o especial de filmes para o Dia da Criança.

Elementos Secretos

28/05 | AXN White | 21h25

No início da década de 1960, durante a Guerra Fria, a disputa pela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética é uma evidência e nenhuma das duas potências está disposta a perder a oportunidade de colocar o primeiro homem no espaço. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson são três mulheres afro-americanas cujos cérebros brilhantes lhes valeram cargos na NASA, apesar da segregação racial e de género ser uma realidade. Numa época em que os computadores eram ainda muito rudimentares, foram as suas capacidades de cálculo matemático que definiram as trajetórias que tornaram possível colocar, na órbita da Terra, o astronauta John Glenn. Realização de Theodore Melfi.

Rock Dog 2 – Há Festa no parque

28/05 | Cinemundo | 13h45

Bodi e a sua banda, os True Blue, tornam-se famosos na cidade de Snow Mountain. Mas quando um magnata da música os desafia a fazer uma digressão com a estrela pop Lil’Foxy, eles vão aprender que a fama tem um preço. Vozes na versão portuguesa a cargo de Rui Unas, Ricardo Monteiro, Diogo Dias e Beatriz Barosa.

A Bruxa

29/05 | Fox Movies | 21h15

Nova Inglaterra, ano 1630. William (Ralph Ineson) e Katherine (Kate Dickie) levam uma vida cristã devota com os filhos, tendo a sua casa à beira de uma selva insegura. Quando o filho recém-nascido desaparece misteriosamente e as plantações deixam de produzir, são forçados a fugir e encontrar um novo refúgio. Mas o que não esperam é que comecem a acontecer coisas sinistras e inquietantes. Um filme de suspense realizado por Robert Eggers, com Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson.

Especial Dia da Criança

São cinco filmes para ver em maratona. O especial arranca com “A Idade do Gelo”, sucesso de animação que decorre há 20 mil anos, quando a Terra estava coberta por glaciares e todas as criaturas fugiam, tentando evitar as intempéries da nova Idade do Gelo. De seguida, pelas 16.35 horas, o canal exibe “A Idade do Gelo 2 – Descongelados” e, às 18.10 horas, “Snoopy e Charlie Brown – Peanuts: O filme”, que combina as mais recentes técnicas de animação com o tipo de narração da BD original criada nos anos 1950 por Charles M. Schulz. Pelas 19.45 horas é a vez de “O Livro da vida” e, às 21.30 horas, “Sozinho em casa 3”.