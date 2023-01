Eucalipto centenário do Sátão é a Árvore do Ano 2023

A nomeação para o concurso Árvore do Ano 2023, organizado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica, foi feita pela Junta de Freguesia de Sátão. O exemplar representa Portugal na competição europeia deste ano.

Com 3046 votos, o Eucalipto de Contige, no Sátão, venceu o concurso de Árvore do Ano 2023. O exemplar é um Eucaliptus globus Labill, tem 144 anos e está classificada como Árvore de Interesse Público pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestal (ICNF). Pelo seu tamanho – mais de doze metros de perímetro e 43 metros de altura – é “a maior árvore classificada de Portugal”, pela Universidade de Aveiro.

A árvore situa-se no quilómetro 73,2 da Estrada Nacional 229. A sua plantação data de 1878, altura que se abriu a Estrada das Donárias, e estava nos terrenos que pertenciam a Luiz Xavier do Amaral Carvalho (jurista e deputado das cortes) e a Constança de Mesquita Garcia de Mascarenhas. O terreno foi expropriado para a construção da mesma.

Em segundo lugar, com 2879 votos, ficou a Azinheira de Alportel (Quercus ilex Rotundifolia), em São Brás de Alportel (Faro). Este exemplar tem 250 anos e é Árvore de Interesse Público desde 1942. Com uma diferença de apenas 16 votos, o Castanheiro Gigante de Guilhafonso (Castanea sativa Miller) ficou em terceiro lugar. Situa-se em Pêra do Moço (Guarda) e está classificada como árvore de interesse público pelo ICNF desde 1971. Pensa-se que este exemplar com 500 anos, tal como se vê hoje, se deva à junção de dois castanheiros.

A competição europeia vai realizar-se já no próximo mês e as votações são online (no site treeoftheyear.eu). O vencedor do ano passado foi o Carvalho Dunin (Quercus robur L.), que se encontra junto da Floresta Primeval Białowieża, na Polónia. Portugal ficou em terceiro lugar com a alentejana Sobreira Grande (Quercus suber L.).