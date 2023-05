Encontro de culturas ao balcão no Gharb, no Porto

As cozinhas de Portugal e do Médio Oriente, mais concretamente de países como a Turquia, a Síria e o Líbano, encontram-se ao balcão, neste pequeno restaurante chamado Gharb.

O Gharb [“Ocidente” em árabe] é uma viagem do Médio Oriente até Portugal.” Quem o diz, logo para início de conversa, é Gustavo Guimarães, arquiteto e sócio do projeto – que também inclui alojamentos nos pisos superiores -, ao lado de André Mesquita. Esta viagem faz-se a partir de duas esplanadas e de dois balcões projetados de forma a aproveitar a área de apenas 60 metros quadrados do espaço estreito e corrido, enquanto criam um ambiente intimista, descontraído e de partilha.

Ali, todas as propostas têm uma relação com o mundo árabe, garante Gustavo, que elege o kebab de borrego como o prato que melhor demonstra o espírito do projeto, por ser um “encontro de culturas”. Se o borrego representa a faceta árabe, a gordura de porco preto – em detrimento da de borrego, que é a usada no kebab tradicional – representa o lado português do prato. Já a açorda de bacalhau, com pão de massa mãe, bacalhau cozido, caldo de amêijoa, ovo, coentros e alho, representa um prato “que chegou a Portugal pela mão dos árabes”.





As receitas da carta, com mão do chef brasileiro Tiago Curi – que resgatou o livro de receitas do avô sírio-libanês para enriquecer as propostas -, querem-se tradicionais, com um ou outro toque português, mas nunca enveredando pela cozinha de autor. No Gharb, destaca-se ainda a sopa de lentilhas, uns deliciosos ovos turcos com labneh caseiro e molho de chili de Alepo, húmus em três variações (pimento fumado, chermoula e kafta) para mergulhar o pão caseiro de inspiração turca, o inusitado húmus de amêndoa e puré de abóbora, tabbouleh de cogumelos ostra e baba ganoush com beringela assada numa churrasqueira baixa, recuperando “a ideia original de cozinha com fogo”. Tudo isto para acompanhar com ayran (bebida turca de iogurte, água e sal), vinhos naturais ou uma margarita picante.