Emersões: abrandar, parar e respirar no lugar do Paraíso, Famalicão

Festival coloca o desenvolvimento pessoal no centro do programa. Domingo, 2 de julho, é dia de partilha entre várias atividades no espaço da Associação Organismo Vivo em Delães, Famalicão, das 9h30 às 20h.

O corpo precisa escutar os seus sinais, a cabeça pede calma em tempos de rotinas aceleradas, os olhos reclamam outras paisagens, momentos de contemplação. O Emersões – Festival está de volta para a sua segunda edição com um programa aberto à comunidade, aos que sabem e reconhecem a importância da partilha, da conexão, do relaxamento. Dia 2 de julho, no próximo domingo, respira-se de outra forma no extenso espaço verde e fresco da Associação Organismo Vivo, que organiza a iniciativa, no lugar do Paraíso, em Delães, Vila Nova de Famalicão, a partir das 9h30. A inscrição custa 15 euros, a entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos.

Palestras, meditação, workshops, yoga, pilates, música, biodanza, terapias alternativas, almoços vegans, alimentação saudável, um mercadinho. O Emersões divide-se em várias áreas. Na zona da saúde e bem-estar, há atividades de conexão com o corpo e conversas sobre vários temas. No espaço dedicado ao desenvolvimento pessoal, há conexões e emersões para olhar para dentro e refletir no que existe à volta. Ou seja, imersões e emersões para conhecer quem se é numa viagem ao interior mais profundo.

Os mais novos têm um espaço infantil ao dispor com artes, danças, contos, jogos e pinturas ao longo do dia. No mercadinho, há terapias individuais, produtos artesanais, biológicos e sustentáveis, como mandalas feitas à mão, produtos de mercearia orgânicos e biológicos, vegan e a granel, além de saboaria e cosmética natural com ingredientes biodegradáveis de origem vegetal. A primazia vai para marcas amigas do ambiente e pequenos negócios locais.

“Queremos chegar ao máximo de pessoas possível e sempre com o foco na saúde mental e no desenvolvimento pessoal, no conforto emocional e mental”, adianta Carlos Santos, fundador e presidente da Organismo Vivo, instituição privada sem fins lucrativos, com olhos postos na educação e formação, saúde e bem-estar, ambiente e natureza. “Temos palestras, falamos de hábitos de vida saudável, de alternativas à medicina tradicional. Queremos chegar a toda a gente”, sublinha o responsável.

O desenvolvimento integral do ser no início e no fim de tudo. Contribuir para a cidadania ativa, participativa e solidária é também um propósito deste festival. As atividades acontecem essencialmente ao ar livre, nos quatro mil metros da Organismo Vivo, e na sala da antiga escola primária que a associação recuperou.