Donuts de muitos tamanhos e feitios, no Porto

Depois de Leiria, cadeia de lojas Donut Kings abre portas no coração da Invicta.

O primeiro dia de junho viu uma nova loja de donuts emergir no centro do Porto. Ao entrar no Donut Kings, que chega à Rua das Flores depois de se ter estreado em Portugal em Leiria, salta à vista o cor-de-rosa e a vitrine cheia de donuts variados.

Podem ser minimalistas ou carregados de toppings, com sabor a caramelo, chocolate e frutas, inspirados em barras de chocolate ou bolachas (como o donut de Oreo), vegan ou na variante cronuts (um donut com massa de croissant). Também há bebidas quentes, affogatos e milkshakes.

Com preços desde 1 euro para os donuts simples até 5,30 euros para os especiais (disponíveis de quinta a domingo), o objetivo do Donut Kings é ter sempre sabores novos e uma montra variada, garante a gerente, Rayanne Gerhard.