Documentários para ver hoje e nos próximos dias

A história de David Campari, o homem que transformou uma bebida local numa das mais famosas do mundo, para conhecer na RTP2.

Davide Campari: A Mensagem na Garrafa

16/07 | RTP2 | 17h30

Uma receita secreta, um menino esperto, uma guerra comercial: esta é a história de Davide Campari. Graças à sua visão e a uma estratégia publicitária revolucionária, transformou uma bebida local num produto internacional de sucesso. Um documentário de Adolfo Conti.

Começar de Novo

17/07 | RTP1 | 11h30

Quem somos depois de perder o controlo das nossas vidas? Esta série documental conta histórias de refugiados e migrantes de várias nacionalidades obrigados a começar de novo. Revelam um denominador comum: o relato da guerra, da fome, do perigo, da violência, da dor e da morte. As vivências trágicas dos protagonistas contadas na primeira pessoa. Neste primeiro episódio o foco está em Sanger Hassan, que escapou à Guerra no Iraque, e de Abdul Rahman, preso e torturado na Síria.

Club Med: Os Bastidores de um Sucesso

19/07 | RTP2 | 23h00

No verão de 1950, um grupo de 300 turistas chegou a Maiorca após uma viagem de 36 horas de comboio, barco e autocarro. Quando descobriram o local do seu acampamento num ambiente idílico, deu-se o click. Foram os primeiros turistas do Club Med. Setenta anos depois, este tornou-se um gigante multinacional no setor do turismo de luxo, com 65 resorts em 26 países e recebendo anualmente mais de 1,5 milhões de viajantes. Como é que um sonho de dois homens se tornou num padrão mundial? Este documentário de Léa Schlesinger revela a história de sucesso do resort de férias que conquistou o mundo.