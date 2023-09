Documentários para ver esta semana na TV

História, crime e reality-show para ver esta semana.

Isabel II: Uma Rainha Como Nunca Viu

10/09 | RTP1 | 23h45

Documentário do realizador Roger Michell sobre a vida da rainha Isabel II, a monarca britânica que mais tempo esteve no trono e a chefe de Estado mais antiga da história.

A Maldição de Skinwalker

10/09 | Canal História | 22h15

O Rancho Skinwalker é um local associado a óvnis e eventos paranormais para os quais é difícil encontrar explicação. Centenas de avistamentos foram relatados ao longo de dois séculos, mas continua a não ser claro porque é que o local é aparentemente um íman para a vida extraterrestre. Aqui, acompanha-se uma equipa que acredita ter encontrado a causa, e é precisamente onde eles estão. O Rancho Skinwalker abre as portas e prepara-se para levar a cabo uma investigação com o seu quê de alucinante.

Big Brother

10/09, TVI, 21h30

Regresso daquele que é considerado o pai dos reality shows. Cristina Ferreira volta a assumir o comando das galas de domingo, que contam com Flávio Furtado e Bruna Gomes como comentadores residentes. Desta vez, os concorrentes vão entrar numa casa dividida, com direito a dois confessionários: de um lado vivem com restrições, do outro estão à vontade.

Rosita, a Gigante

11/09 | Panda | 18h45

Episódio especial em que Ruca e os amigos estão a fazer uma corrida de carros no parque. Ruca está animado mas a irmã Rosita quer brincar com os meninos mais velhos e quase destrói a pista. Ruca procura conforto junto do pai, que lhe conta a história de um piloto de corrida chamado Vermelho. A história do pai leva o espectador à terra da imaginação, onde Ruca está a ganhar a corrida até que, de repente, um pé enorme aparece à sua frente.

Top Gear

12/09 | AMC Break | 22h00

Freddie Flintoff, Chris Harris e Paddy McGuinness estão de volta para a temporada 33 de uma dos mais conhecidos programas de entretenimento automóvel. Estes novos capítulos incluem uma romaria de carrinhas pick-up pela Tailândia, um confronto de supercarros nos Alpes, um teste aos mais recentes microcarros elétricos de preço acessível em Paris e um olhar exaustivo – e extravagante – à melhor forma de entrar no ramo dos veículos de entregas por pouco dinheiro. A série apresenta alguns dos supercarros mais aguardados e destaca jovens pilotos emergentes sem meios para competir no mundo dos desportos motorizados, dando-lhes uma oportunidade com a ajuda de um dos nomes principais da Fórmula 1, Lando Norris.

Pompeia: Cidade de Esplendor e de Cinzas

14/09 | Canal História | 22h15

Desde a sua descoberta no século XVIII que tem fascinado historiadores e arqueólogos. No entanto, cerca de um terço desta antiga cidade romana continua por explorar. A partir de 14 de setembro, o Canal História emite uma programação especial para abordar os segredos escondidos de Pompeia.

People Magazine Investigates

14/09 | ID | 22h00

Estreia da sétima temporada da série que explora crimes reais intrigantes ocorridos nos EUA. Saída das páginas da revista “People”, uma das publicações mais populares do país, propõe-se revelar as histórias de vidas e famílias destroçadas pelo crime. O episódio de estreia analisa o assassinato de três escuteiras de Oklahoma em 1977 num acampamento de verão. O caso dominou as manchetes nacionais durante mais de um ano, enquanto as autoridades se apressavam em encontrar respostas. A equipa de reportagem da “People” conduz os espectadores pelas voltas e reviravoltas deste caso ainda por resolver. A sétima temporada inclui ainda os casos do assassino da I-70, o desaparecimento de Mark Himebaugh e detalhes sobre a busca misteriosa por Karlie Gusé.