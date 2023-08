Documentários em destaque na TV

Programação para crianças e documentários para ver hoje e nos próximos dias.

ESPECIAL DIA MUNDIAL DO ELEFANTE

12/08, Odisseia, 16h00

O elefante africano é o maior mamífero terrestre. Grande parte vive no Botsuana – mais de 130 mil indivíduos. São sensíveis, prestáveis e meigos. Como comunicam entre si? E porque aparecem centenas deles num local específico ao mesmo tempo? Onde o seu caminho se cruza com o do ser humano, há uma colisão de mundos e dão-se conflitos. Poderá haver uma futura coexistência pacífica entre nós e eles?

CHINA’S WILD EMPIRE

12/08 | National Geographic Wild | 17h00

As paisagens da China são lar de uma diversidade de animais selvagens. Esta série documenta as provações e atribulações de macacos dourados, antílopes tibetanos e elefantes asiáticos ao longo das estações, à medida que os seus dramas se desenrolam, revelando o que torna estes animais e os mundos em que vivem tão únicos. Num dos episódios, “China’s wild empire” explora as florestas do Parque Nacional de Shennongjia, um famoso lar de macacos dourados. Contado ao longo de um ano, este capítulo apresenta dois clãs familiares que lutam por comida, companheiros e estatuto social. Para sobreviverem e prosperarem, têm de suportar condições climatéricas extremas, escassez de alimentos, pressões de predadores e batalhas com rivais, numa sociedade em que, em última análise, são as fêmeas que detêm o poder.

GUERREIRAS DO ARCO-ÍRIS

14/08 | Panda | 19h30

Estreia da terceira temporada. A série centra a história nas aventuras de sete meninas aventureiras, representadas pelas cores do arco-íris. Elas vão usar os seus poderes para ajudar a proteger os habitantes da sua terra, limpar o planeta e fazer do mundo um lugar melhor. Episódios de segunda a sexta-feira.

A ENGENHARIA DE HITLER

14/08 | Canal História | 22h15

Recorrendo a jornalistas, historiadores e estudiosos e aliando ciência, engenharia e história, esta série documental é o resultado de investigações ao contributo do criador do carocha da Volkswagen, Ferdinand Porsche, o célebre arquiteto Albert Speer, e o pioneiro aeroespacial Wernher von Braun para a construção da máquina de guerra nazi. Examinando as suas vidas e as suas carreiras, revela o papel ativo que estas figuras tiveram, moldando a guerra, alimentando o antissemitismo e persuadindo os alemães comuns a juntarem-se à sua causa.

GUS O CAVALEIRO

15/08 | Panda+

Um rapaz chamado Gus torna-se no maior cavaleiro do Reino Karamel. Só que pode haver um pequeno problema: Gus tem apenas três maçãs de altura, mas um coração do tamanho de uma casa. Montado no seu pónei elétrico e com a espada laser, Gus não perde uma aventura. Ele vai provar a todos que um coração corajoso pode superar tudo e que não há maior cavaleiro do que ele.

HISTÓRIAS DO DESPORTO: GALERIA DE DESONRA

15/08 | Netflix

A aclamada série documental “Histórias do Desporto” regressa com o volume 3, um evento de verão de quatro semanas que revela histórias épicas do mundo do desporto. Desde pugilismo a futebol e escândalos de doping, estas novas histórias vão muito para lá dos cabeçalhos e revelam o quão pouco se sabe sobre elas. Com estreias semanais, cada história é narrada através de relatos na primeira pessoa daqueles que viveram os eventos, revelando a determinação, resiliência, desgosto, triunfo e até mesmo o humor por detrás de todo o suor.

O INEXPLICÁVEL

16/08 | Canal História | 22h15

Série que explora os mistérios fascinantes, estranhos e inexplicáveis do mundo. Com apresentação e produção executiva do ator canadiano William Shatner, conhecido sobretudo pelo papel de James T. Kirk na saga “Star Trek”, cada episódio contará com o contributo de cientistas, historiadores, testemunhas e experienciadores, procurando explicar como o aparentemente impossível pode acontecer. “O Inexplicável” irá explorar temas que há séculos trocam as voltas à humanidade.

MADAME TUSSAUDS: POR TRÁS DA CERA

17/08 | RTP2 | 20h35

Pela primeira vez na sua longa história, o famoso museu em Londres abre as portas para revelar o que é necessário para imortalizar celebridades em cera e como se decide quem é famoso e quem não é.