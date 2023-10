Documentários e programação infantil para ver por estes dias na TV

Cozinha, cryptomoedas e séries para crianças.

As Histórias espantosas da Masha

29/10 | Panda+

Masha decidiu tentar um novo género – histórias de terror. Com o seu jeito infantil, ela revela um segredo: o terror vive apenas na imaginação. Ao brincar e contar as suas histórias, Masha ensina as crianças a livrarem-se de todos os medos, explicando o motivo dos receios comuns da infância e ensinando a lidar com eles.

É muita estima, é

30/10 | Casa e Cozinha

Um veterinário conhecido das redes sociais chega ao Casa e Cozinha com um programa que se anuncia como uma viagem ao mundo dos companheiros domésticos. André Santos é o apresentador deste “É muita estima, é”, no qual fala sobre cães, gatos, peixes, pássaros e répteis. Ao longo de dez episódios, pretende decifrar as características de cada um destes animais e fornecer dicas fundamentais que ajudem a promover o seu bem-estar físico e anímico.

Elas por Elas

30/10 | Globo Portugal | 18h45

Sete amigas reencontram-se ao fim de mais de duas décadas: Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles). Elas são mulheres independentes, proativas. Se a vida é a arte do encontro, um curso de inglês foi o local que o destino escolheu para cruzar estas sete jovens, dando início a uma amizade e fazendo com que dividam as dores e as delícias desta fase da vida. Porém, após um fim de semana na praia, um triste acontecimento quebra esse laço e provoca um hiato na amizade. Uma novela de Cassiano Gabus Mendes.

Especial Ruca: O lobinho mais valente

31/10 | Panda+

É Halloween e Ruca e a sua família estão animados por irem esculpir abóboras e decorar a casa. Ruca fica ainda mais feliz quando recebe um convite para a festa da amiga Clementina, apesar de ser a sua primeira festa e ele não saber bem o que esperar. A mãe vai ao seu auxílio com um disfarce de lobo que deixa Ruca um pouco mais corajoso. Ela conta-lhe uma história sobre o Lobinho Wesley que também vai ajudar a enfrentar os seus medos. Ruca aprende que, tal como o este, assim que se conhece o desconhecido, ele torna-se muito menos assustador.

Crypto Decoded

31/10 | AMC Break | 16h15

Do bitcoin aos NFT, as criptomoedas estão a fazer manchetes. Mas o que são exatamente e como funcionam? Especialistas vão além do hype e do ceticismo para mostrar os fundamentos sociais e tecnológicos da criptografia – explorando como surgiu e por que essa nova tecnologia pode mudar mais do que apenas dinheiro. O AMC Break assinala o 15.º aniversário do nascimento da criptomoeda com este especial que quer ajudar a perceber o que o futuro reserva para esta forma de pagamento.

As receitas simples de Mary

01/11 | Casa e Cozinha | 21h00

Mary Berg conduz passo a passo receitas que impressionarão sem complicações. Filmada na cozinha de sua casa, a série segue-a enquanto ela partilha dicas, truques e receitas para resolver as necessidades culinárias do dia a dia. As soluções visam deixar os espectadores com uma nova confiança para superar quaisquer desafios que encontrem entre tachos e panelas.

Ugliest House in America

02/11 | HGTV | 21h00

Estreia da quarta temporada. A comediante Retta viaja pelos EUA para visitar casas indicadas pelos próprios proprietários como as mais feias do país. Após coroar a pior delas, a designer Alison Victoria surpreende esses proprietários com uma transformação no valor de 150 mil dólares. Uma série que anuncia momentos divertidos e doses de estilo.

Os Mistérios da Fé

01/11, Netflix

Com acesso a locais sagrados em vários pontos do planeta, um documentário que explora os segredos de tesouros da cristandade. Da coroa de espinhos de Jesus Cristo ao Santo Graal, estas relíquias têm inspirado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Associadas a mitos, lendas e milagres, tiveram um papel importante na história da humanidade. Um trabalho sobre o poder latente e a aura de mistério destes objetos sagrados.