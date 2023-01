Do batismo aos cursos de mergulho: o que fazer em julho deste ano

A experiente equipa da Ultra Aventura Sports orienta tanto batismos de mergulho como cursos avançados, para quem quiser aventurar-se debaixo de água, em Setúbal ou Sesimbra.

Explorar o meio subaquático habitado por polvos, chocos, robalos, douradas, algas e até estrelas-do-mar e pepinos-do-mar é possível num lugar próximo como a Praia do Creiro, no Parque Natural da Arrábida, e requer apenas um batismo de mergulho ministrado por instrutores habilitados para o efeito. A Ultra Aventura, com operação em Setúbal e em Sesimbra, organiza os referidos batismos, assim como cursos de mergulho de níveis avançados, para quem quer tornar-se autónomo na atividade.

Qualquer pessoa com mais de 10 anos pode marcar um batismo de mergulho, em qualquer época do ano. Custa 65 euros e inclui o equipamento (fato de neoprene, máscara, barbatanas, garrafa de oxigénio, colete), acompanhamento permanente e a emissão do certificado internacional SSI. Após um briefing de uma hora e meia acerca do funcionamento dos equipamentos, regras de comunicação e segurança, os participantes entram na água, pela praia, e mergulham até aos quatro metros.

É um pequeno deslumbramento. “Consegue-se ver muitos dos peixes e vegetação do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha”, explica Paulo Fernandes, que conduz os batismos. Tendo a experiência corrido bem, os participantes podem seguir para o curso Open Water Diver, de iniciação ao mergulho recreativo (o primeiro decorre já a 13, 14 e 15 de janeiro, ainda tem vagas e a intenção é ser mensal). Envolve teoria e prática, no Creiro e em Sesimbra, e permite mergulhar até 18 m de profundidade.

Já o Advanced Adventure Diver destina-se a quem concluiu com aproveitamento o curso anterior e também se processa em três dias, mas com cinco mergulhos que correspondem a especialidades: navegação; noturno e de visibilidade limitada; busca e recuperação; mergulho profundo; e mergulho em naufrágio. O valor de 280 euros (ou 250 para quem tenha feito o curso anterior com a Ultra Aventura Sports) inclui materiais de formação/kit digital; formação na água, equipamento e certificado.

Almoçar n’ O Farol

Há mais de 34 anos que o bom peixe e marisco dão fama ao restaurante O Farol, no Portinho da Arrábida. Amêijoas à Bulhão Pato, camarão cozido e arroz de amêijoas e gambas estão entre as especialidades da cozinha, abastecida, diariamente, no Mercado do Livramento. Para sobremesa, diz quem sabe que é imperdível a mousse de chocolate à fatia.