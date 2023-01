Destaques na TV para esta semana

"Fire country", "Naufrágios" e "A Lei das Ruas" esta semana na TV.

Dia 10 | 3ª | 22h15

Série | Fox

Fire country

A equipa inicia uma operação de busca e salvamento após o desabamento de um prédio. Sharon é forçada a uma decisão dolorosa.

DIA 11 | 4ª | 00h15

Documentário | RTP1

Naufrágios

Milhares de navios jazem no fundo do mar. Conheça a história de alguns deles. Este episódio fala do Orient Queen.

Dia 12 | 5ª | 21h10

Filme | AXN Movies

A lei das ruas

Moe cresceu no Diamond District de Nova Iorque e agora usa as suas ligações na joalharia para lavagem de milhões de dólares.