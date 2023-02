Destaques da TV para estes dias

Documentários, reality shows e animação para ver hoje e nos próximos dias.

O Triângulo

26/02, TVI, 21h30

Começa neste domingo o novo reality show do canal de Queluz de Baixo. É apresentado por Cristina Ferreira, que diz tratar-se de um formato “desafiante” e, “talvez, o reality mais completo de sempre”. “É para quem goste de aventura, para quem goste de perceber os seus limites. É um desafio para anónimos. Não há famosos, não há pessoas repetidas”, diz a apresentadora.

Hitler e o Incêndio do Reichtag

27/02 | História | 22h15

Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o edifício do parlamento alemão foi reduzido a cinzas, tal como a democracia. Em poucas horas, e depois em poucos dias, os destinos de uma nação e de toda a Europa foram arrasados. O incêndio do Reichstag foi usado como um pretexto para estabelecer a ditadura de Adolf Hitler. Mas, afinal, quem ateou o fogo? Foi o holandês Marinus Van der Lubbe sozinho? Ou teve a ajuda dos comunistas? Ou teram sido os nazis? As investigações para descobrir a identidade do incendiário ou incendiários nunca chegaram a uma conclusão. Noventa anos depois, é hora de tentar resolver de novo este mistério do século XX.

Vai Na Fé

27/02 | Globo | 20h30

“Vai na fé! Vai dar certo!” É com este pensamento que Sol (Sheron Menezzes) acorda todos os dias antes das seis da manhã para trabalhar. Mulher de crença, mãe, guerreira, ela é vendedora de marmitas no Rio de Janeiro. Sol é como milhões de brasileiros que sonham, lutam e correm atrás dos seus objetivos. Um dia, um convite inesperado vai fazer com que a sua vida, e a daqueles que a rodeiam, mude completamente. Uma novela ainda com Samuel de Assis, Emilio Dantas, José Loreto, Carolina Dieckmann, Renata Sorrah, Bella Campos e Mel Maia nos papéis principais.

444 Dias Que Fizeram Vergar a América

28/02 | RTP1 | 23h30

Redescoberta dos eventos de 4 de novembro de 1979 a 20 de janeiro de 1981. Este momento decisivo da última metade do século XX marcou o início do conflito entre os Estados Unidos e seu antigo aliado, o Irão. Foram 444 dias de provação para os diplomatas americanos feitos reféns em Teerão. Foram também 444 dias de humilhação para a nação mais poderosa do mundo. Nesse período, os iranianos impuseram a sua vontade no país e no mundo.

Petronix Defenders

01/03 | Panda+

Quando os animais selvagens de todo o mundo estão em perigo, uma equipa de jovens super-heróis entra em ação para ajudar. As suas mochilas transformam-se em pequenos animais com uma tecnologia peculiar e, juntos, voam em missões cada vez mais destemidas.

Enterrados

01/03 | AMC Crime | 22h30

Parecerão localizações inocentes, mas por vezes podem ser o esconderijo para um crime mortal. Este mês, surgem novos casos perturbadores de homicídios reais nos quais os culpados tentaram enterrar os restos mortais das suas vítimas no quintal, no bosque ou na areia. Cada episódio de “Enterrados” mergulha numa investigação policial, pintando uma imagem vívida do crime e das suas consequências através de testemunhos em primeira mão de agentes e dos que eram mais próximos das vítimas. A série revela as motivações e os impulsos fatais que levaram a tais sinistros enterros.

Vamos, Cães. Vamos!

01/03 | Panda | 7h00 e 18h30

Nesta série, o cachorro Tag e o seu melhor amigo vivem múltiplas aventuras. Pelo caminho, ainda resolvem uma série de problemas e ajudam os cidadãos de Vila Pata. Para ver no Panda, sempre de segunda a sexta-feira logo pela manhã, às 7 horas, e ao final da tarde, quando o relógio bater às 18.30 horas.