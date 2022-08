Destaques da semana na TV

Séries para crianças e documentários para ver esta semana da televisão.

Pinóquio e os seus Amigos

01/08 | Panda | 17h15

Série de animação pré-escolar, baseada na história intemporal de Carlo Collodi, é a grande estreia do canal para este mês de agosto. De segunda a sexta-feira, às 09h15, 13h45 e 17h15 horas, e aos sábados e domingos às 08h45, 13h45 e 17h, este clássico ganha um novo fôlego para contar a história de Pinóquio, um menino de madeira que vive num mundo encantado onde tudo é possível. São 26 episódios de 12 minutos cada que permitem acompanhar Pinóquio a crescer ao lado dos melhores amigos: o avô Gepeto, a boneca pirata Freeda e o Grilo Falante.

Férias Cá Dentro

01/08 | RTP1 | 15h15

A estação pública quer dar a conhecer as riquezas de Portugal e ajudar na escolha dos locais onde poderá passar férias. Por isso, de 1 a 3 de agosto, a RTP1 convida a ver “Férias cá dentro”, um programa que mergulha nos rios, explora as paisagens, conhece o artesanato, revive as tradições, prova o melhor da gastronomia e dança com a música portuguesa. No primeiro programa, o “Férias cá dentro” passa pela praia fluvial de Coja. Segue-se a praia fluvial de Constância e a de Alqueirão.

Meteoheroes

01/08 | Panda+

Um grupo de seis crianças descobre que tem um superpoder extraordinário: conseguem controlar o tempo. Com alguma ajuda de especialistas na matéria, aprendem a manobrar os super-poderes e a usá-los para resolver desafios que o planeta enfrenta a cada dia. Com o tempo que sobra, os miúdos aprendem lições valiosas, como o significado da amizade, do trabalho de equipa e de todos os desafios do crescimento. Tudo isto, e mais, enquanto salvam a Terra.

Filhos do Sol

04/08 | Canal História | 22h15

Com o desaparecimento dos astecas, incas e maias, muitas relíquias que documentavam a história destes impérios americanos ancestrais também se perderam no tempo. Vestígios estão agora enterrados nas ruínas da capital asteca Tenochtitlan, na atual Cidade do México, nos templos maia ou na fortaleza inca de Machu Picchu. Isto deu origem a muitos mitos sobre a sua ascensão impressionante e queda trágica. Em três episódios, a série “Filhos do sol” dá a conhecer melhor estes povos com a ajuda de tecnologia de última geração. O que é revelado é simultaneamente chocante e fascinante: embora as suas práticas hediondas, incluindo sacrifícios humanos, estejam longe de serem mera ficção, os avanços destes povos em áreas como a matemática, a astronomia e a construção ainda continuam a surpreender os especialistas.

O Caminho de Santiago por Julius

02/08 | Casa e Cozinha | 22h00

O chef espanhol Julius Bienert percorre 800 quilómetros desta rota de peregrinação milenar em busca dos sabores tradicionais mais surpreendentes, de pratos únicos no mundo e de sobremesas tão desconhecidas quanto saborosas. Ao longo de 22 episódios de 30 minutos, exibidos de segunda a sexta-feira, sempre às 22h00, ele desbrava esta rota transformadora com um único objetivo: alcançar o céu através dos sabores. “Fazer o caminho de Santiago é uma daquelas experiências que todos devemos fazer na vida pelo menos uma vez. E se for acompanhado por comida deliciosa e, é preciso dizê-lo, por vezes inesperada, só pode mesmo ser uma bênção gastronómica e espiritual”, garante o chef. “Neste programa percorri o chamado Caminho Francês. A boa notícia é que são vários os caminhos de Santiago, pelo que vou querer repetir esta aventura inesquecível.” No primeiro episódio, com destino a Luzaide-Valcarlos, Julius começa a jornada na povoação francesa de Saint Jean Pied de Port, ponto de partida de muitos peregrinos vindos de toda a Europa.