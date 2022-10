Cru, o livro que ensina a fazer carpaccios, tártaros e ceviches

A autora do blogue Cru Com Pinta acaba de lançar uma edição revista e atualizada do seu livro “Cru - Carpaccios, tártaros e ceviches”, publicado em 2016. Inês Simas decidiu refrescar a obra com novas receitas vegetarianas.

Ceviche de salmão, carpaccio de pato em crosta de mel, tártaro de novilho em cama de arroz, mas também wrap de couves, taco de carpaccio de espargos agridoce ou bolo do caco com carpaccio de abacate, rúcula e ovo escalfado. Está aí a edição revista e atualizada do livro “Cru – Carpaccios, tártaros e ceviches”, publicado por Inês Simas, originalmente, em 2016. E junta novas receitas vegetarianas às propostas de carne, peixe e marisco. A autora do blogue “Cru com pinta” explica como confecionar carpaccios, tártaros e ceviches com ingredientes como vegetais, frutas, cogumelos ou cereais como o millet e a aveia em grão. Ensina ainda a fazer molhos e cremes a partir de frutos secos e sementes.





Ao longo de quase 300 páginas, Inês Simas apresenta “receitas simples, saudáveis e maioritariamente cruas”, que tanto podem servir de entrada como de prato principal, ou mesmo de sobremesa, e também sugere alguns menus – por exemplo, de brunch ou para um jantar a dois. A autora e cozinheira, defensora da alimentação natural, aborda temas como as vantagens de comer alimentos crus, a importância de usar matérias-primas de qualidade, atendendo à frescura e à época, os modos de preparação e algumas curiosidades. E convida a usar tudo isso para explorar novos caminhos e sabores, adaptando, criando.

Quando Inês Simas descobriu que tinha uma doença do sistema imunitário, tratou de alterar hábitos e procurar novos rumos na área da alimentação. Fez formações lá fora, criou o blogue Cru Com Pinta, centrado na comida saudável, publicou livros e até foi dona de um restaurante: A Carpacceria, em Lisboa. Em 2017, abriu a Cru Kitchen, também na capital, um espaço onde dá aulas de culinária, faz oficinas, sessões de showcooking e outros eventos, numa lógica de partilha.

Cru – Carpaccios, tártaros e ceviches

Inês Simas | Manuscrito Editora | 296 páginas | PVP: 22,90 euros