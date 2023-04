Cinema para ver na TV este fim de semana

Fantasia e aventura para ver éste fim de semana na TV.

Lego Weekend

07, 08 e 09/04 | Hollywood | 14h00

Uma homenagem a um dos brinquedos mais famosos do mundo. O especial arranca a 7 de abril, pelas 14h00, com “O Filme Lego”, comédia de animação realizada por Phil Lord e Christopher Miller que tem como protagonista o alegre e despreocupado Emmet Brickowoski, um bonequinho que trabalha na construção civil, na grande cidade Lego. Segue-se “Lego Batman: O Filme”, para ver a 8 de abril, pelas 14h00. Nesta comédia de animação, que mistura o legado dos super-heróis da DC Comics com as construções da marca Lego, Batman vê-se obrigado a enfrentar um novo desafio: salvar Gotham City e os seus habitantes dos planos malévolos do megalomaníaco Joker. O especial encerra a 9 de abril, pelas 14h00, com “Lego Ninjago: O Filme”, uma nova aventura animada, desta vez baseada nos brinquedos da linha Lego Ninjago.

Os Anjos de Charlie

08/04 | AXN Movies | 21h10

Sabina Wilson, Elena Houghlin e Jane Kano trabalham como detetives para Charlie, um milionário invisível que não passa de uma voz misteriosa a proferir ordens. Peritas em artes marciais e capazes de enfrentar qualquer inimigo, as detetives deparam-se com uma missão muito séria: encontrar os responsáveis por um novo programa de energia que, nas mãos erradas, se pode transformar numa arma mortífera. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska são as protagonistas.

Blood Father – O Protetor

08/04 | Fox | 23h30

O ex-presidiário John Link, interpretado por Mel Gibson, está de novo com a sua filha de 16 anos. A rapariga não só tem um temperamento obstinado como está a ser perseguida por membros de um cartel de drogas mexicano, empenhados em matá-la. No deserto do Novo México, desenrola-se um jogo de sangue de gato e rato, com John a ir aos extremos e a pôr a sua vida em risco para proteger a filha. Ainda com Erin Moriarty e William H. Macy. Realização de Jean-François Richet.

Aqueles que me Desejam a Morte

09/04 | Fox | 21h20

Baseado no livro “Those Who Wish Me Dead”, de Koryta, um filme de Taylor Sheridan com Angelina Jolie, Finn Little e Nicholas Hoult. A viver numa torre de vigia no deserto verde do Montana, Hannah luta para lidar com o seu trauma emocional. Como se não bastasse, cruza-se com Connor, filho do contabilista Owen, e chama a atenção de um par de assassinos altamente treinados, empenhados em silenciar definitivamente o rapaz.