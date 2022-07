Cinema para ver hoje na TV

Thriller, ação e romance no pequeno ecrã.

Na Sombra da Lei

17/07 | AXN | 21h55

Intenso thriller policial sobre Brett Ridgeman (Mel Gibson) e Anthony Lurasetti (Vince Vaughn), dois agentes da polícia americana que acabam suspensos depois de um vídeo com as suas táticas duras ser divulgado por um canal de televisão. Com pouco dinheiro e ainda menos opções, os amargurados agentes descem ao submundo do crime para procurar justiça, mas acabam por encontrar à sua espera mais do que desejavam. Uma realização de S. Craig Zahler. Também com Tory Kittles e Michael Jai White.

Já Sinto a tua Falta

17/07 | AXN White | 21h25

Milly e Jess são amigas inseparáveis desde o dia em que se conheceram, ainda na escola primária. Habituadas a dividir cada detalhe da vida, cresceram juntas, partilhando alegrias, tristezas, roupas e namorados. Ao atingir a idade adulta, Milly casou-se, comprou uma grande casa, teve dois filhos e construiu uma carreira de sucesso. Jess, que nunca conseguiu gerar descendência, vive com o companheiro num pequeno barco atracado num canal de Londres. Após um tratamento logo e difícil, consegue finalmente engravidar. Mas essa felicidade é assombrada com a notícia de que Milly tem cancro da mama num estádio já muito avançado. Um filme de Catherine Hardwicke, com Drew Barrymore e Toni Collette como protagonistas.

Mata-os Suavemente

17/07 | Cinemundo | 22h30

Um thriller de ação com um elenco de luxo: Brad Pitt, James Gandolfini, Ray Liotta, Sam Shepard, Richard Jenkins e Ben Mendelsohn.

Jackie Cogan é um assassino profissional contratado para investigar e apanhar os três responsáveis por um assalto que teve lugar durante um jogo de póquer clandestino que faz colapsar a economia do crime local.

Liga da Justiça

17/07 | Hollywood| 22h00

Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Super-Homem, Gal Gadot como Mulher-Maravilha, Ezra Miller no papel de Flash, Jason Momoa como Aquaman e Ray Fisher na pele de Cyborg. São estas as figuras deste filme de Zack Snyder. Movido por uma fé restaurada na humanidade e inspirado pelo ato de coragem de Super-Homem, Bruce Wayne e a sua nova aliada, Diana Prince, enfrentam um inimigo ainda maior. Juntos, recrutam uma equipa de meta-humanos e fazem frente a uma ameaça mundial.