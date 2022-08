Cinema em casa: sete filmes para ver nesta semana

Drama, aventura e fantasia marcam os filmes em destaque nos próximos dias.

Kalifornia

27/08 | AMC | 18h18

Brian Kessler (David Duchovny) é um jornalista fascinado pelos assassinos em série. Apesar de ter uma teoria sobre eles, estuda a trajetória dos mesmos para a sua tese universitária. Acompanhado da sua namorada (Juliette Lewis), dá início a uma viagem de automóvel para visitar os lugares onde viveram. Para compensar os elevados custos da viagem, põem um anúncio a solicitar companheiros de viagem para partilharem os gastos do combustível. Realizado por Dominic Sena.

Pantera Cor-de-Rosa

27/08 | Fox Comedy | 23h

Depois da recompensa por ter resolvido o mais recente mistério, o inspetor-chefe Dreyfus (John Cleese) começou a destacar o desastrado inspetor francês Jacques Clouseau (Steve Martin) para tarefas menores. Mas quando o famoso diamante cor-de-rosa volta a ser roubado, Dreyfus é obrigado a incluir Clouseau na equipa, constituída pelos melhores detetives e especialistas do mundo. É a oportunidade de Clouseau mostrar os seus talentos além-fronteiras. Também com Jean Reno e Emily Mortimer.

Olhos Grandes

28/08 | AMC | 16h28

Dirigido e produzido por Tim Burton. Baseado na história verídica de Walter Keane (Christoph Waltz), um dos pintores mais bem-sucedidos dos anos 1950 e 60. O artista alcançou uma notoriedade assombrosa ao revolucionar a comercialização e acessibilidade da arte popular com as suas enigmáticas pinturas de crianças com olhos grandes. No entanto, a verdade acaba por se revelar: a obra de Keane não foi criada por ele, mas sim pela sua mulher, Margaret (Amy Adams). “Olhos grandes” centra-se no despertar de Margaret como artista, no sucesso fenomenal das suas pinturas e na tumultuosa relação que manteve com o marido.

Robin Hood

28/08 | FOX | 21h20

Depois de voltar para casa, em Inglaterra, o aristocrata Robin de Loxley (Taron Egerton) descobre que o malvado xerife de Nottingham (Ben Mendelsohn) se apoderou dos bens da sua família. Ajudado por John (Jamie Foxx) e por Marian (Eve Hewson), armado com flechas e apelidado de Robin Hood, Loxley lidera um grupo de rebeldes oprimidos num plano ousado que visa recuperar o seu dinheiro e tirar o poder ao xerife. Um filme realizado por Otto Bathurst.

Alguém como eu

28/08 | AXN Movies | 21h10

Helena, uma mulher de 30 anos, toma a decisão de viver em Lisboa, ser solteira, independente e indisponível. Mas não controla o destino e dá de caras com o homem da sua vida. Entretanto, pede a Deus alguém mais parecido consigo. Estará ela preparada para o que o destino tem reservado para si? Um filme português do realizador Leonel Vieira, revelado em 2017, com a atriz brasileira Paolla Oliveira e o ator luso Ricardo Pereira nos principais papéis.

O Conselheiro

28/08 | FOX Movies | 23h30

Determinado a subir na vida seja a que preço for, um advogado americano, mais conhecido por O Conselheiro (Michael Fassbender), deixa-se envolver no perigoso mundo do tráfico de estupefacientes. Assim, aliciado pelo lucro fácil, parte para o México, onde faz negócio com Reiner (Javier Bardem), um poderoso barão da droga que tem em mãos um carregamento de cocaína avaliado em mais de 20 milhões de dólares. Porém, o que parecia uma proposta irrecusável que iria mudar a sua vida para sempre revela-se uma decisão fatal que o levará a si e às pessoas que ama a uma verdadeira descida aos infernos. De Ridley Scott.

De Repente, já nos 30!

28/08 | AXN White | 21h25

Jenna é uma rapariga com 13 anos que sonha ser adulta. A sua vida é um desastre: sente-se sufocada pelos pais, ignorada pelos miúdos mais populares da escola e no dia do seu aniversário trancam-na dentro de um armário. Milagrosamente, no dia seguinte, quando sai do armário, o seu desejo foi realizado: é uma bela mulher de sucesso, com um emprego fantástico e um apartamento na 5ª Avenida. Mas, nessa altura, depois de ter na mão tudo o que sonhou, sente a falta de algo.