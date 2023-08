Cinema para ver em casa

Comédia, drama e aventura em destaque nos filmes exibidos na televisão.

Bruce Springsteen é a sua salvação

O PODER DA MÚSICA

13/08 | Biggs | 19h00

Filme cuja ação decorre em Inglaterra na década de 1980 e que conta a história de Javed, um adolescente que aprende a viver o quotidiano, a compreender a família, a lidar com o preconceito da sociedade e a encontrar a sua própria voz através da música de um famoso cantor americano: Bruce Springsteen. Com as músicas de The Boss, o homem que lhe serve de inspiração, ele vai perceber qual é o seu lugar no mundo e o que existe de comum entre si e os que o rodeiam. O título original, “Blinded by the light”, é o mesmo de uma música de Springsteen, que faz parte do álbum “Greetings from Asbury Park, N.J.” (1973).

O NINHO

13/08 | RTP1 | 00h00

Ano de 1984. Depois de muito tempo a viver nos EUA, Rory O’Hara regressa à Inglaterra natal com Allison, a mulher, e os dois filhos de ambos. A ideia é aproveitar a conjuntura económica favorável. Apesar da beleza da mansão que se tornou sua casa e de toda a elegância que os rodeia, a mudança faz Allison sentir-se desamparada e só. Isso vai dar origem a um distanciamento entre eles, abrindo fissuras na relação e criando um clima de hostilidade crescente entre todos os elementos da família.

COMO SER SOLTEIRA

13/08 | Cinemundo | 20h35

Nova Iorque está cheia de corações solitários à procura do par ideal. Porém, um grupo de amigas – Alice, Robin, Lucy e Meg – assume noções diferentes sobre as vantagens e desvantagens de se ser solteira num mundo em que as definições de amor parecem estar em contínua evolução. Uma comédia de Christian Ditter, com Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann e Alison Brie.

10.000 A.C.

13/08 | Hollywood | 21h30

D’Leh, caçador de mamutes, vai sobrevivendo a um quotidiano agreste e gélido até que descobre que o mundo em que vive é bem mais amplo e inesperado do que imaginava. Um filme com realização de Roland Emmerich e interpretações de Joel Virgel, Camilla Belle, Steven Strait e Cliff Curtis.

PREDADOR

13/08 | Fox Movies | 22h35

Um grupo de soldados tem de enfrentar um inimigo invisível e muito mais poderoso que todas as suas armas juntas. Recrutados pela CIA para resgatar um grupo de reféns presos num país da América Central, Dutch e os seus soldados encontram um adversário que nunca sonharam existir, o predador perfeito, uma criatura extraterrestre sem paralelo nem inimigo à altura. Um clássico de 1987 com Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers e Kevin Peter Hall. A realização é de John McTiernan.