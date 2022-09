Cinema para ver em casa hoje e nos próximos dias

Encurralados de costas para o mar

Dunkirk

15/09 | Hollywood | 21h30

Neste épico inspirado na Batalha de Dunquerque, ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de soldados aliados são cercados pelo inimigo. Encurralados na praia, de costas para o mar, enfrentam o impossível à medida que o inimigo se aproxima. Segue-se a audaciosa tentativa de salvar esses soldados britânicos, de maio a junho de 1940, numa operação que pode ser considerada como uma das maiores retiradas marítimas da história. Realizado em 2017 por Christopher Nolan, o filme conta com Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance, Aneurin Barnard e Tom Hardy à frente do elenco.

Eu, Tonya

10/09 | AXN Movies | 21h10

Desde muito cedo que Tonya (Margot Robbie) revelou talento para a patinagem. Essa aptidão fez dela uma das mais brilhantes patinadoras no gelo de todos os tempos. Aguenta maus-tratos e humilhações por parte da progenitora e de Jeff Gillooly, o homem com quem se casou aos 18 anos. A um mês das Olimpíadas de Inverno de 1994, Tonya vê-se envolvida num escândalo.

Postais Mortíferos

10/09 | RTP1 | 00h45

Um casal americano é brutalmente assassinado durante umas férias em Londres. Destroçado, o detetive Jacob Kanon, pai da jovem assassinada, deixa Nova Iorque e viaja para a Europa, decidido a apanhar o culpado. Entretanto, casos como este são reportados em França, Alemanha, Dinamarca e Suécia. A posição em que são deixados os corpos, encenando várias obras de arte conhecidas, parece não deixar margem para dúvidas: está-se perante um assassino em série. Com Jeffrey Dean Morgan e Cush Jumbo.

Missão Impossível: Operação Fantasma

11/09 | Cinemundo | 15h37

O agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e a sua equipa entram na clandestinidade quando uma explosão os leva a ser acusados de terrorismo. Ao tentar limpar o seu nome e o da agência, Ethan descobre uma conspiração para uma guerra nuclear. Agora, têm de salvar o mundo – uma missão bastante impossível. A quarta parte da saga mostra Tom Cruise a escalar, sem duplos, a torre Burj Khalifa, no Dubai, o edifício mais alto do mundo.

Chappie

12/09 | AXN Movies | 21h10

Joanesburgo, África do Sul. Num futuro próximo, a polícia transformou-se numa força opressora robotizada que defende os interesses governamentais, sem olhar para as injustiças e os dramas da população. É então que é criado um robô dotado de uma programação mais avançada. Chappie nasce assim para a vida como uma criança, capaz de aprender. Ao mesmo tempo que alguns encontram nele a esperança de que precisavam para agir contra a corrupção policial, as autoridades vêem em Chappie uma verdadeira ameaça à lei e à ordem estabelecidas. Por isso, estão determinados a destruí-lo e garantir que nunca mais seja replicado. De Neil Blomkamp, com Hugh Jackman e Sharlto Copley.

Uma aventura do outro mundo

12/09 | Panda Kids | 18h00

A história de Luís, um rapaz solitário de 12 anos que vê a sua vida transformada quando conhece Nag, Wabo e Mog, três extraterrestres amorosos mas muito trapalhões, cuja nave se despenhou no seu quintal. Fascinado com o que acaba de encontrar, torna-se imediatamente seu amigo. Mas, infelizmente, sabe que tem de os proteger de um inimigo bastante complicado: o seu próprio pai, um ovnilogista convicto de que extraterrestres são seres muito perigosos.