Cinema para ver em casa este domingo

Drama e romance em destaque na programação.

Sete Vidas

10/09 | AXN White | 21h25

Atormentado por um segredo, Ben Thomas procura a redenção transformando radicalmente a vida de sete desconhecidos que escolheu criteriosamente. A única coisa que estas pessoas têm em comum é que chegaram a um ponto de viragem nas suas existências e precisam que algo mude, seja no campo sentimental, na saúde ou nas finanças, para conseguirem continuar. Mas algo de inesperado acontece, quando uma dessas desconhecidas o toca tão profundamente que transforma também a sua vida.

Gilbert Grape

10/09 | AXN Movies | 14h00

Johnny Depp e Leonardo DiCaprio são os protagonistas deste filme de 1993. Um jovem de uma pequena cidade do Midwest americano luta para cuidar do irmão mais novo, com deficiência mental, e da mãe, com obesidade mórbida, enquanto tenta alcançar a sua própria felicidade. A realização é de Lasse Hallström.

Uma pitada de Portugal

Um ajudante de cozinha em Lisboa

10/09 | Fox Life | 18h00

Quando um famoso chef sai do seu programa de culinária, a cozinheira assistente, Anna (Heather Hemmes), é sugerida para o substituir. Agora sob os holofotes, ela vai ter de fazer com que aquela emissão seja sua, contando com a ajuda de um operador de câmara australiano e do seu pesquisador de locais de filmagem português. O início das gravações não corre como o previsto, mas a cozinheira lembra-se de ir para fora do estúdio, até ao Mercado de Cascais, no qual encontra Lucas (Duarte Gomes), o responsável pelo local, que se oferece para a levar a conhecer a comida típica portuguesa. Será esta apenas uma simples aventura gastronómica?