Cinco séries para ver esta semana

Thriller, fantasia, comédia e drama em destaque nas séries que estreiam esta semana.

REPORTING FOR DUTY

06/09 | NETFLIX

“Reporting for Duty” é uma comédia de trabalho ambientada numa delegacia no Rio de Janeiro. Hassum é o cacique que foi transferido de uma cidadezinha muito pequena e chata, onde poderia ficar protegido de qualquer coisa mais complexa e mais violenta, para uma movimentada e maluca estação no Rio de Janeiro. Aqui, ele terá que convencer seus colegas polícias e todos aqueles que entrarem nas instalações onde trabalha de que ele tem tudo para se manter no comando.

A CASA DE TAHIR

06/09 | NETFLIX

A semanas de ver a sua peixaria em Jeddah fechar as portas e entrar em falência, a família Tahir tenta seguir pelo caminho do sucesso… mas corre o risco de se despistar. Nesta série de comédia, uma família saudita aplica os dotes botânicos da avó para mudar o rumo do negócio e ser pioneira num novo mercado em expansão. À medida que se reinventam como empresários e pessoas, aprendem o significado de sacrifício, fraternidade e família, sempre com muitas tropelias pelo meio.

DIÁRIOS DO VAMPIRO

06/09 | BIGGS | 21h35

Estreia da quarta temporada do drama baseado nos bestsellers homónimos de L. J. Smith. Tudo começa com tudo em mudança: Elena enfrenta o seu pior pesadelo quando acorda depois do acidente. Stefan e Damon estão cada vez mais divergentes sobre como a ajudar a ajustar-se a uma vida que ela nunca quis. Apesar de tudo o que aconteceu, com o aproximar da fase final do ensino secundário e a possibilidade de ir cada um para seu lado, sentem que a ligação à sua cidade natal, Mystic Falls, torna-se mais profunda quando surge um novo e misterioso vilão.

A RAPARIGA DA CABANA

07/09 | NETFLIX

Lena vive em cativeiro com os seus dois filhos, Hannah e Jonathan. Os três comem as suas refeições, vão à casa de banho e vão para a cama a horas programadas por um sequestrador. Assim que ele entra numa divisão, eles alinham-se para lhe mostrarem as mãos. Fazem tudo o que ele diz. Até a jovem mulher conseguir fugir. Depois de um acidente de viação quase fatal, ela é hospitalizada na companhia de Hannah. A verdadeira dimensão deste pesadelo é revelada quando os pais de Lena chegam ao hospital na mesma noite. Eles procuram desesperadamente pela filha há quase 13 anos… Uma minissérie de seis partes baseada na obra de Romy Hausman com o mesmo título. Com Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein e Hans Low.

TOP BOY

07/09 | NETFLIX

Estreia da terceira e última temporada da série. As ações de Sully no final da época anterior reescreveram as regras de negócio com Dushane. Com o surgir de novos problemas comuns, tudo o que ambos construíram é ameaçado por forças exteriores e de dentro do seu império. Conseguirão eles coexistir segundo as regras da estrada sob as quais viveram as vidas inteiras num mundo que muda perante os seus olhos? Ou só haverá lugar para um mandachuva?