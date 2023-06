Cinco séries para ver esta semana

Aventura, drama e fantasia em destaque nas séries séries para ver esta semana.

Sequestro no Ar

28/06 | APPLE TV+

O voo KA29 é desviado durante uma viagem de sete horas entre o Dubai e Londres. Sam Nelson, um negociador empresarial de sucesso, tenta usar as suas capacidades profissionais para salvar os passageiros. Com Idris Elba, Max Beesley, Archie Panjabi, Mohamed Elsandel, Holly Aird, Justin Salinger, Aimee Kelly, Gretchen Egolf, Jaimi Barbakoff, Antonia Salib, Paul Hickey, Nasser Memarzia, Alexis Zegerman, Jack Parry Jones, Zora Bishop, Jeremy Ang Jones, Fatima Adoum. Criada por George Kay.

Grandes Esperanças

28/06 | Disney+

Minissérie baseada no romance de Charles Dickens, “Grandes esperanças” conta a história de Pip (Fionn Whitehead), um órfão ambicioso que beneficia de uma reviravolta do destino graças à misteriosa e excêntrica Miss Havisham (Olivia Colman). Com um mundo de possibilidades diante de si e a hipótese de se tornar um cavalheiro, ele terá de calcular o verdadeiro custo do novo mundo e se isso o tornará no homem que tanto deseja ser.

Apagar

28/06 | Netflix

Se conseguisse fazer desaparecer alguém tirando uma simples foto com o telemóvel, quem escolheria? Aim e Lily, ambos em relações infelizes, estão a ter um caso. Quando um peculiar telemóvel acaba nas mãos de Lily, ela e Aim decidem usá-lo para “apagar” os seus parceiros e começar uma nova vida juntos. Mas não é assim tão simples como pode parecer à primeira vista. Um thriller em oito episódios com Natara Nopparatayapon e Sarika Sartsilpsupa à frente do elenco.

The Witcher

29/06 | Netflix

Estreia da terceira temporada. Com Ciri a ser perseguida por monarcas, magos e monstros de todo o continente, Geralt esconde a sua protegida, decidido a defender a sua família recém-reunida dos inimigos que ameaçam destruí-la. Incumbida do treino mágico de Ciri, Yennefer leva os companheiros até à fortaleza protegida de Aretuza com o objetivo de desvendar os poderes inexplorados da jovem. Em vez disso, dão por si num campo de batalha marcado por corrupção política, magia negra e traição. Os três heróis terão de arriscar tudo nesta luta, sob pena de se perderem uns aos outros para sempre.

Warrior

29/06 | HBO Max

Inspirada nos escritos da lenda das artes marciais Bruce Lee, a série tem lugar durante as sangrentas Guerras Tong, na Chinatown de São Francisco, durante a segunda metade do século XIX. Ah Sahm (Andrew Koji) é um prodígio de artes marciais que emigra da China para a Califórnia em circunstâncias misteriosas. Depois de provar o seu valor como lutador, torna-se num dos homens a soldo da Hope Wei, uma das mais poderosas famílias do crime organizado chinês de Chinatown. Também com Olivia Cheng.