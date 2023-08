Casa centenária em Faro é agora um alojamento local

Cem anos depois da construção, a Casa 1923 reabriu como alojamento local na Baixa da cidade, fruto de um cuidadoso projeto de recuperação arquitetónica, que inclui o recurso a materiais e técnicas que são sinónimo do Algarve.

Vânia Brito Fernandes já andava à procura de um local para viver e onde pudesse instalar um escritório da PAr – Plataforma de Arquitetura, da qual é cofundadora, quando se deparou com esta casa centenária, um raro exemplar de Arte Nova, na Baixa de Faro. Mimetizando o trabalho que notabilizou a Casa Modesta (gerida pelo irmão, em Olhão, de onde é natural), restaurou e ampliou o edifício com coloridos azulejos na fachada, sem beliscar a sua identidade.

“Ele tem características de Arte Nova típicas do Algarve, como os materiais locais e os desenhos que conjugam elementos orgânicos e retos”, explica a arquiteta de 39 anos. Estruturada em função de um longo corredor central, a casa divide-se agora no espaço privado de Vânia (que não se importa de o mostrar aos curiosos) e num T0 com sala, kitchenette e casa de banho no rés-do-chão; e num T2 no piso superior, construído a partir do aproveitamento de um sótão com pé-direito elevado. É nele que surge um tanque de refrescamento equipado com chuveiro.

Tudo é branco e minimal, tanto no exterior como no interior, marcado por mobiliário e decoração desenhados pelo ateliê, algum em cortiça e em empreita (técnica de artesanato algarvia). O respeito pelos materiais e cores originais traduz-se no chão em mosaico hidráulico, no portão em ferro bordeaux e nos florões em gesso, entre outros pormenores ornamentais.

No pequeno e soalheiro pátio existe ainda uma horta cuidada por Vânia e um poço recuperado. Como a Casa 1923 não dispõe de serviço de comidas ou bebidas, os hóspedes são convidados a seguir a pé até à Baixa, onde se multiplicam os cafés e restaurantes.