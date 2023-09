Caminhos de Santiago: uma viagem de fé pelo Centro de Portugal

Se a espiritualidade o chama até Santiago de Compostela, o Caminho Português de Santiago Interior, o Caminho Português de Santiago Central e o Caminho Marítimo de Santiago são três itinerários que pode tomar no Centro de Portugal.

Algum tempo após a morte de Cristo, o apóstolo S. Tiago foi executado e o seu corpo foi transportado da Palestina até à Galiza. Atualmente, em Compostela, a grandiosa catedral é o ponto de encontro anual de um sem-número de pessoas que atravessam vários países todos os anos, em peregrinação. No Centro de Portugal, existem diversos itinerários que fazem parte dos Caminhos de Santiago e que não só unem os crentes ao seu destino, como também lhes permitem descobrir maravilhas naturais, históricas e religiosas no coração do nosso querido país.

Entre os seis itinerários jacobeus do Centro de Portugal, o Caminho Português de Santiago Interior destaca-se por ter sido o primeiro a ser certificado nesta região

Caminho Português de Santiago Interior

Entre os seis itinerários jacobeus do Centro de Portugal, o Caminho Português de Santiago Interior destaca-se por ter sido o primeiro a ser certificado nesta região, em 2021. Este itinerário abrange dois municípios do coração do país, ambos com muito para oferecer a quem os visita.

O primeiro é Viseu, onde a Sé e a Igreja da Misericórdia se destacam enquanto locais para os peregrinos contactarem com a sua espiritualidade e, ao mesmo tempo, admirarem dois importantes marcos da arquitetura religiosa nacional. Por falar em Viseu, é impossível ignorar que esta é a “Cidade de Viriato”, líder lusitano e figura incontornável da História de Portugal, por isso, não se esqueça de visitar o Monumento a Viriato.

O segundo município do Centro de Portugal que pode descobrir ao longo deste itinerário é Castro Daire, onde a Natureza tem um inegável lugar de destaque. Se quiser fazer uma pausa, aproveite para explorar a Praia Fluvial da Folgosa, o ex-libris do concelho. Aqui, os caminhantes poderão banhar-se nas águas do rio Paiva, uma das mais limpas em toda a Europa, e descansar à sombra das árvores. Depois, o caminho continua com paragens obrigatórias nas Capelas de Santiago de Baltar de Cima e de Moura Morta.

Caminho Marítimo de Santiago

Falar sobre este itinerário não faz sentido sem antes voltar atrás no tempo. Reza a lenda que, após a morte de S. Tiago, o seu corpo foi transportado, de barco, desde Jaffa, na Palestina, até Campus Stella, na Galiza. Este foi o ponto de partida para a criação do Caminho Marítimo de Santiago , com o objetivo de recriar a viagem póstuma do santo na costa portuguesa.

Por isso, a aventura começa e termina, claro está, de barco. A embarcação faz paragens estratégicas nos pontos do litoral português que, de algum modo, estão ligados ao culto do Apóstolo. Na região Centro, o barco faz escala nos portos de Peniche, São Martinho do Porto, Nazaré, Figueira da Foz e Ílhavo/Aveiro.

O Caminho Português Santiago Central é o segundo itinerário mais percorrido em todo o mundo

Caminho Português Santiago Central

Por último nesta lista – mas possivelmente o mais importante –, o Caminho Português Santiago Central é o segundo itinerário mais percorrido em todo o mundo e o principal em Portugal. Como tal, atravessa algumas das localidades mais emblemáticas do Centro de Portugal.

Uma delas é a Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, sendo paragem obrigatória graças à sua Igreja Matriz, conhecida por ser um dos exemplos mais bem conservados da arquitetura renascentista no nosso país.

Também no Médio Tejo, a Igreja da Misericórdia da Asseiceira é um local histórico que pode ser apreciado pelos peregrinos. Apesar de hoje apenas restarem ruínas, ainda é possível visitar o espaço que outrora serviu de Hospital de Sangue durante a batalha de Asseiceira.

De seguida, Tomar convida os peregrinos a apreciar demoradamente tudo o que tem para oferecer, a começar pelo rio Nabão, que pode ser admirado a partir da Ponte de Dom Manuel.

Depois desta pausa bucólica, seguimos para aquele que é, porventura, o lugar mais emblemático da cidade. Nos dias de hoje, o Convento de Cristo deslumbra qualquer visitante, ou não fosse Património Mundial da Humanidade.

Outra cidade histórica que este itinerário atravessa é Coimbra, onde os caminhantes vão encontrar um dos monumentos mais importantes da sua peregrinação: o túmulo da rainha D. Isabel de Aragão. A consorte do rei D. Dinis, conhecida por “Rainha Santa Isabel”, peregrinou até Santiago de Compostela, estando representada com trajo de peregrina no túmulo primitivo que se encontra no coro baixo da igreja do mosteiro de Santa Clara-a-Nova.