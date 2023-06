Alijó recebe este mês feira de vinhos e produtos locais

Entre 16 e 18 de junho, o Parque da Vila de Alijó volta a receber a Feira Vinhos e Sabores dos Altos.

Além da presença de 50 produtores de vinho do concelho, haverá outros produtores para apresentar azeite, pão, bola de carne, mel, entre outros produtos locais. Os espetáculos musicais estão entregues a Bárbara Bandeira, ao grupo HMB e a Luís Represas, que vai atuar com a histórica Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua.

Entre outros momentos, vão realizar-se provas de vinhos comentadas por especialistas e sessões de showcooking dedicadas a tapas e petiscos que podem ser acompanhados com vinho.

O programa inclui ainda o concurso Escolha de Imprensa, que irá selecionar os melhores Vinhos dos Altos. Haverá também uma zona de restauração com petiscos tradicionais da região. A Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos é um evento âncora da programação do Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023.